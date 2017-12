La ruota delle Meraviglie: prima clip in italiano e foto del film di Woody Allen

Di Federico Boni martedì 12 dicembre 2017

La ruota delle Meraviglie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Woody Allen nei cinema italiani dal 14 dicembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lucky Red ha reso disponibile una prima clip con una scena in italiano tratta da La ruota delle Meraviglie, il nuovo film di Woody Allen in arrivo nei cinema italiani il 14 dicembre.

La ruota delle meraviglie: recensione del film di Woody Allen Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake e Jim Belushi protagonisti del film di Woody Allen. Leggete la nostra recensione di La ruota delle meraviglie

La ruota delle meraviglie è un racconto fatto di passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni '50.

Che tu legga una tragedia greca, Stendhal, Tolstoj o Dickens, i rapporti d'amore sono sempre presenti, perché per molti sono fonte di angoscia e conflitti. Comportano l'emergere di situazioni e di sentimenti complessi, profondi, intensi e che ci confondono. In particolare sono sempre stato incuriosito dai problemi delle donne. Nel corso dei secoli gli uomini si sono sempre dimostrati poco capaci di mostrare la propria sofferenza. Il codice maschile impone di non lasciar trapelare il dolore. Come quando un battitore viene colpito dal lanciatore: ci si aspetta che non mostri la propria sofferenza. Mentre le donne sono sempre state più aperte rispetto alle loro emozioni. Ho realizzato soprattutto commedie, ma ogni volta che ho cercato di fare un film drammatico quasi sempre – non sempre, ma quasi – ho parlato di donne in momenti difficili. Woody Allen





La ruota delle Meraviglie: trailer italiano del film di Woody Allen

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Lucky Red ha reso disponibile il trailer italiano di La Ruota delle Meraviglie, il nuovo film di Woody Allen in arrivo nei cinema italiani il 14 dicembre 2017.

Interpretato dal premio Oscar Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple, e fotografato dal premio Oscar Vittorio Storaro, “La Ruota delle Meraviglie” è un racconto fatto di passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni ’50





Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.





Wonder Wheel è il titolo del nuovo film di Woody Allen

Articolo pubblicato il 21 febbraio 2017

Café Society: recensione in anteprima del film di Woody Allen Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively e Kristen Stewart protagonisti dell'ultimo film di Woody Allen. Leggete la nostra recensione di Café Society E' stato finalmente annunciato il titolo del nuovo atteso film di Woody Allen, interpretato da Kate Winslet, Justin Timberlake e Juno Temple. Wonder Wheel. A svelare l'arcano Stephane Celerier, CEO di Mars Film, con la Lucky Red che dall'Italia ha subito rilanciato la notizia attraverso Instagram, avendo acquisito i diritti di distribuzione della pellicola per il nostro Paese.

Data d'uscita sconosciuta, ma è probabile che anche Wonder Wheel, come spesso capitato agli ultimi lavori di Allen, farà la sua comparsata al prossimo Festival di Cannes. Film ambientato nell'America degli anni '50, con chiaro omaggio alla ruota panoramica di Coney Island, spesso apprezzata in sala (da Angel Heart ad A.I passando per Requiem for a Dream, Two Lovers e Cloverfield ) e vista anche in Io e Annie dello stesso Woody. Trama per ora avvolta nel mistero.

Si tratterà del 18esimo film dal 2000 ad oggi per l'81enne regista, 4 volte premio Oscar. Cafe Society, uscito nel luglio scorso in patria, ha incassato quasi 50 milioni di dollari in tutto il mondo. Sei anni fa, con Midnight in Paris, il suo maggiore incasso worldwide, pari a 151 milioni di dollari.