Wonder Wheel è il titolo del nuovo film di Woody Allen

Di Federico Boni domenica 12 febbraio 2017

La celebre ruota panoramica di Coney Island per il titolo del nuovo film di Woody Allen.

Café Society: recensione in anteprima del film di Woody Allen Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively e Kristen Stewart protagonisti dell'ultimo film di Woody Allen. Leggete la nostra recensione di Café Society E' stato finalmente annunciato il titolo del nuovo atteso film di Woody Allen, interpretato da Kate Winslet, Justin Timberlake e Juno Temple. Wonder Wheel. A svelare l'arcano Stephane Celerier, CEO di Mars Film, con la Lucky Red che dall'Italia ha subito rilanciato la notizia attraverso Instagram, avendo acquisito i diritti di distribuzione della pellicola per il nostro Paese.

Data d'uscita sconosciuta, ma è probabile che anche Wonder Wheel, come spesso capitato agli ultimi lavori di Allen, farà la sua comparsata al prossimo Festival di Cannes. Film ambientato nell'America degli anni '50, con chiaro omaggio alla ruota panoramica di Coney Island, spesso apprezzata in sala (da Angel Heart ad A.I passando per Requiem for a Dream, Two Lovers e Cloverfield ) e vista anche in Io e Annie dello stesso Woody. Trama per ora avvolta nel mistero.

Si tratterà del 18esimo film dal 2000 ad oggi per l'81enne regista, 4 volte premio Oscar. Cafe Society, uscito nel luglio scorso in patria, ha incassato quasi 50 milioni di dollari in tutto il mondo. Sei anni fa, con Midnight in Paris, il suo maggiore incasso worldwide, pari a 151 milioni di dollari.