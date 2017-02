Bafta 2017, i vincitori - trionfa La La Land

Di Federico Boni domenica 12 febbraio 2017

La La Land vince anche i principali Oscar del cinema britannico.

Bafta 2017, le nomination - La La Land davanti a tutti Con 11 nomination, La La Land guida il listone di candidature ai Bafta 2017, Oscar del cinema inglese. Seguono Arrival e Animali Notturni. Nominato a 11 Bafta, La La Land ha vinto 5 Oscar del cinema britannico, appena assegnati. Miglior film, regia (Damien Chazelle), attrice protagonista (Emma Stone), musiche e fotografia, con il musical che si è così ulteriormente spinto verso quel più che papabile trionfo agli Oscar di fine febbraio.

Sconfitto al montaggio (da Hacksaw Ridge) e alla sceneggiarura da Manchester by the Sea, il titolo di Chazelle ha nuovamente fatto filotto dopo i trionfi ai Golden Globe, ai PGA, ai DGA e ai Critics' Choice Movie Awards. Praticamente il cammino perfetto. Miglior film britannico I, Daniel Blake di Ken Loach, già Palma d'Oro a Cannes, con Il figlio di Soul miglior film straniero ai danni di Toni Erdmann, candidato agli Oscar a differenza di László Nemes, già vincitore della statuetta 12 mesi fa. 13th di Ava DuVernay si è portato a casa il Bafta come miglior documentario, con Kubo e la spada magica miglior lungometraggio animato ai danni di Zootropolis. Sorpresa tra le sceneggiature non originali con Luke Davies di Lion, che ha sconfitto Animali Notturni di Tom Ford, così come tra gli attori non protagonisti che hanno visto Dev Patel, sempre per Lion, superare Jeff Bridges per Hell or High Water e Mahershala Ali per Moonlight, grande sconfitto della serata. Scelta discutibile, quest'ultima. Tutto facile per Viola Davis, eletta miglior attrice non protagonista, e Casey Affleck, eletto miglior attore, con Il Libro della Giungla sugli scudi per gli effetti speciali, Florence Foster Jenkins per il trucco e parrucco, Jackie per i costumi e Arrival per il suono. Under the Shadow di Babak Anvari ha invece vinto l'ambito Bafta come miglior esordio.

Bafta 2017 i vincitori

La La Land

Miglior film inglese

I, Daniel Blake

Miglior stella emergente

Tom Holland

Miglior debutto di autori, registi o produttori inglesi

Under the Shadow

Miglior film straniero

Son of Saul

Miglior documentario

13th

Miglior film di animazione

Kubo e la spada magica

Miglior regia

Damien Chazelle (La La Land)

Miglior sceneggiatura originale

Kenneth Lonergan (Manchester by the sea)



Miglior sceneggiatura non originale

Luke Davies (Lion)

Miglior attore protagonista

Casey Affleck (Manchester by the sea)

Miglior attrice protagonista

Emma Stone (La La Land)

Miglior attore non protagonista

Dev Patel (Lion)

Miglior attrice non protagonista

Viola Davis (Fences)

Miglior Suono

Arrival

Miglior musica originale

Justin Hurwitz (La La Land)

Miglior fotografia

Linus Sandgren (La La Land)

Miglior montaggio

John Gilbert (Hacksaw Ridge)

Miglior scenografia

Animali Fantastici e Dove Trovarli

Migliori costumi

Jackie

Miglior make up

Florence Foster Jenkins

Migliori effetti visivi

Il libro della giungla

Miglior cortometraggio animato inglese

A love story

Miglior cortometraggio inglese

Home

Fonte: HollywoodReporter