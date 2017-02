Box Office Italia 18 febbraio, Mamma o Papà insegue Cinquanta Sfumature di Nero

Di Federico Boni domenica 19 febbraio 2017

6.419.717 euro in 4 giorni con 863.569 spettatori paganti per Cinquanta Sfumature di Nero.

Sempre primo e con altri 801.412 euro in cassa. Prosegue la marcia di Cinquanta Sfumature di Nero al botteghino italiano, con 11.382.624 euro incassati fino ad oggi. Sabato importante per Mamma o Papà?, secondo a quota 722.390 euro, con Ballerina sul podio grazie ai 410.382 euro incassati in 24 ore.

Medaglia di legno con 231.861 euro per Resident Evil: The Final Chapter, seguito dai 223.454 euro di Lego Batman, dai 223.035 euro di La La Land, dai 198.439 euro de La battaglia Hacksaw Ridge, dai 170.743 euro di Manchester by the Sea, dai 145.440 euro di Smetto quando Voglio e dai 111.222 euro de l'Ora Legale. Domani mattina, come al solito, il dettagliato resoconto del weekend.



Box Office 18 febbraio



CINQUANTA SFUMATURE DI NERO € 801.412 - 106.102 spettatori



MAMMA O PAPA'? € 722.390 - 108.158 spettatori



BALLERINA € 410.382 - 63.517 spettatori



RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER € 231.861 - 31.443 spettatori



LEGO BATMAN - IL FILM € 223.454 - 34.601 spettatori



LA LA LAND € 223.035 - 31.643 spettatori



LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE € 198.439 - 28.760 spettatori



MANCHESTER BY THE SEA € 170.743 - 25.756 spettatori



SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS € 145.440 - 20.769 spettatori



L'ORA LEGALE € 111.222 - 6.591 spettatori





Box Office Italia 17 febbraio Cinquanta Sfumature di Nero primo incasso del 2017

Il primo incasso del 2017 dopo 9 giorni in sala. Cinquanta Sfumature di Nero ha fatto suo il primato dopo i 697.889 euro rastrellati nella giornata di ieri, essendo arrivato ai 10.560.759 euro totali. Superati i 10.122.572 euro di Mister Felicità. Medaglia d'argento ma senza strafare per Mamma o Papà?, ieri arrivato ai 206.666 euro, con Resident Evil: the Final Chapter terzo a quota 102.631 euro.

Quarta posizione con 101.489 euro per Ballerina, seguito dai 88.096 euro di La La Land e dai 75.483 euro de La battaglia di Hacksaw Ridge. Chiusura di Top10 con i 67.733 euro di Lego Batman, i 63.422 euro di Manchester by the Sea, i 57.678 euro di Smetto quando Voglio 2 e i 45.279 euro di Split.



Box Office 17 febbraio



CINQUANTA SFUMATURE DI NERO € 697.889 - 96.808 spettatori



MAMMA O PAPA'? € 206.666 - 33.419 spettatori



RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER € 102.631 - 14.846 spettatori



BALLERINA € 101.489 - 17.087 spettatori



LA LA LAND € 88.096 - 14.198 spettatori



LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE € 75.483 - 12.501 spettatori



LEGO BATMAN - IL FILM € 67.733 - 11.717 spettatori



MANCHESTER BY THE SEA € 63.422 - 10.539 spettatori



SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS € 57.678 - 9.496 spettatori



SPLIT € 45.279 - 6.994 spettatori





Box Office Italia 16 febbraio Cinquanta Sfumature di Nero ad un passo dai 10 milioni

Sempre primo e con altri 581.902 euro in tasca. Cinquanta sfumature di Nero continua a dominare il botteghino italiano, con un totale arrivato ai 9.847.597 euro. Si tratta del 2° maggior incasso del 2017 dietro i 10.122.213 euro di Mister Felicità, quest'oggi superato. Dietro il titolo Universal tiene la commedia Mamma o Papà?, seconda con 108.872 euro ma tallonata dai 91.955 di Resident Evil: The Final Chapter.

Esordio in 4° posizione con 59.831 euro per il cartoon Ballerina, seguito dai 51.590 euro di La La Land e dai 43.413 euro de La battaglia di Hacksaw Ridge. Debutto in settima posizione con 35.593 euro per Manchester by the Sea, seguito dai 33.939 euro di Lego Batman, dai 30.948 euro di Smetto quando Voglio Masterclass e dai 23.709 euro di Split.



Box Office 16 febbraio



CINQUANTA SFUMATURE DI NERO € 581.902 - 86.565 spettatori



MAMMA O PAPA'? € 108.872 18.654 spettatori



RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER € 91.955 13.538 spettatori



BALLERINA € 59.831 - 10.407 spettatori



LA LA LAND € 51.590 - 8.820 spettatori



LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE € 43.413 - 7.612 spettatori



MANCHESTER BY THE SEA € 35.593 -6.170 spettatori



LEGO BATMAN - IL FILM € 33.939 - 6.233 spettatori



SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS € 30.948 - 5.619 spettatori



SPLIT € 23.709 - 4.023 spettatori





Box Office Italia 15 febbraio Cinquanta Sfumature di Nero sopra i 9 milioniText

Altri 931.099 euro in tasca per Cinquanta Sfumature di Nero, primatista anche ieri al botteghino italiano e così arrivato ai 9.252.415 euro totali. Potrebbe oggi cadere il muro dei 10 milioni. Seconda posizione con 158.604 euro per Io, Claude Monet, che ha scalzato Mamma o Papà?, ieri terzo con 134.719 euro in 24 ore.

Medaglia di legno con 89.858 euro per La La Land, seguito dai 76.921 euro di Lego Batman e dai 66.345 euro de La battaglia di Hacksaw Ridge. Chiusura di chart con i 53.845 euro di Smetto quando voglio Masterclass, i 41.119 euro di Split, i 35.696 euro de l'Ora Legale e i 23.582 euro di Incarnate. Giornata di novità quella di oggi grazie agli arrivi di Autobahn - Fuori controllo, Resident Evil: The Final Chapter, Manchester by the Sea, Ballerina, Absolutely Fabulous e Moonlight.



Box Office 15 febbraio



CINQUANTA SFUMATURE DI NERO € 931.099 - 156.370 spettatori



IO, CLAUDE MONET € 158.604 - 16.828 spettatori



MAMMA O PAPA'? € 134.719 - 24.223 spettatori



LA LA LAND € 89.858 - 17.026 spettatori



LEGO BATMAN - IL FILM € 76.921 - 14.367 spettatori



LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE € 66.345 - 12.660 spettatori



SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS € 53.845 - 10.732 spettatori



SPLIT € 41.119 - 7.788 spettatori



L'ORA LEGALE € 35.696 - 7.184 spettatori



INCARNATE - NON POTRAI NASCONDERTI € 23.582 - 4.499 spettatori





Box Office Italia 14 febbraio San Valentino milionario per Cinquanta Sfumature di Nero

Festa degli innamorati milionaria per Cinquanta Sfumature di Nero. Altri 1.025.355 euro in 24 ore per il titolo Universal, che è così arrivato agli 8.300.622 euro incassati in 6 giorni di programmazione. Sconfitto all'esordio Mamma o Papà? di Luca Miniero, partito con 222.573 euro, seguito dai 143.245 euro di Io, Claude Monet della Nexo.

Tiene in 4° posizione La La Land, ieri riuscito ad incassare 115.734 euro e ormai arrivato ai 6 milioni totali, seguito dai 79.329 euro del non esaltante Smetto quando voglio Masterclass, dai 79.323 euro de La battaglia di Kacksaw Ridge, dai 65.747 euro di Lego Batman, dai 62.474 euro de l'Ora Legale, dai 60.689 euro di Split e dai 38.299 euro di Incarnate.



Box Office 14 febbraio



CINQUANTA SFUMATURE DI NERO € 1.025.355 - 159.464 spettatori



MAMMA O PAPA'? € 222.573 - 36.759 spettatori



IO, CLAUDE MONET € 143.245 - 15.183 spettatori



LA LA LAND € 115.734 - 20.514 spettatori



SMETTO QUANDO VOGLIO - MASTERCLASS € 79.329 - 14.320 spettatori



LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE € 79.323 - 14.140 spettatori



LEGO BATMAN - IL FILM € 65.747 - 12.007 spettatori



L'ORA LEGALE € 62.474 - 12.093 spettatori



SPLIT € 60.689 - 10.247 spettatori



INCARNATE - NON POTRAI NASCONDERTI € 38.299 - 6.698 spettatori





Box Office Italia Cinquanta Sfumature di Nero boom con 6.4 milioni di euro in 4 giorni

Box Office Usa, LEGO Batman batte Cinquanta Sfumature di Nero Cinquanta Sfumature di Nero dimezza gli incassi USA all'esordio rispetto a Cinquanta Sfumature di Grigio e ne approfitta Lego Batman. 1.432.010 euro il giovedì; 1.343.333 euro il venerdì; 1.670.036 euro il sabato e infine 1.794.093 euro la domenica. Totale: 6.419.717 euro in 4 giorni, con 863.569 spettatori paganti. Esordio boom al botteghino italiano per Cinquanta Sfumature di Nero, uscito in quasi 800 sale e riuscito ad andare incontro ad una media per copia di oltre 8000 euro. Numeri straordinari ma inferiori al debutto di Cinquanta Sfumature di Grigio, due anni fa partito con 8.492.042 euro in 4 giorni e ben 1.143.121 ticket staccati. In quel caso la Universal si avvicinò al traguardo dei 20 milioni finali. Vedremo se questo sequel saprà far meglio.

Dietro Christian Grey bene Lego Batman, esordiente con 1.187.275 euro e 182.429 spettatori in poco più di 400 sale. The Lego Movie, uscito nel 2014, fece leggermente meglio con 1.442.000 euro in 4 giorni. Medaglia di bronzo ma discreta tenuta per La La Land, arrivato ai 5.803.690 euro totali, con Mel Gibson e la sua Battaglia di Hacksaw Ridge vicino ai 2 milioni e mezzo. Calo contenuto del 35% e totale arrivato ai 2.506.939 euro per Smetto quando Voglio Masterclass, ancora deludente rispetto agli incassi del primo capitolo e alle alte aspettative nei confronti di questo sequel, con L'Ora Legale arrivato ad un passo dai 10 milioni e Split ad un niente dai 5. Male al debutto Incarnate, uscito in oltre 200 sale e incapace di andare oltre i 364.546 euro, con Sleepless - Il Giustiziere ancora non arrivato al milione e Sing vicinissimo ai 9 milioni totali.

San Valentino in sala con Mamma o Papà?, domani, seguito giovedì da Autobahn - Fuori controllo, Resident Evil: The Final Chapter, Manchester by the Sea, Ballerina, Absolutely Fabulous e Moonlight, tra i favoriti ai prossimi Oscar insieme a La La Land.