Man of the People, Robert Downey Jr. per il nuovo film di Richard Linklater

Di Federico Boni martedì 14 febbraio 2017

Richard Linklater porta al cinema l'incredibile storia vera di John Brinkley.

Iron Man 4, Robert Downey Jr. non crede che si farà Con Avengers: Infinity War si concluderà l'avventura Marvel di Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. sarà il protagonista del nuovo atteso film di Richard Linklater, regista di Boyhood. Ad occuparsi della pellicola, Man on the People il titolo, la Annapurna Pictures, la Detour Filmproduction di Linklater e la Team Downey di Robert e sua moglie Susasn.

Il film porterà in sala la storia vera di John Brinkley, truffatore tutt'altro che medico che incredibilmente riuscì a praticare per quasi 20 anni, anche se conosciuto nell'ambiente della comunità medica. Populista e diventato celebre grazie al sapiente uso della radio, siamo negli anni 20/30 del secolo scorso, Brinkley proponeva ai pazienti affetti da impotenza il trampianto di genitali di capra. Ad affossarlo, dopo un decennio di tentativi, il Dr. Morris Fishbein, editor del giornale della America Medical Association. Il film nasce da una puntata del pordcast Reply All, che si è interessato all'incredibile storia.

Per Robert Downey Jr., finalmente, un ritorno al cinema 'extra-Marvel', mentre per Linklater, 5 volte nominato agli Oscar ma mai vincitore, significherà tornare sul set due anni dopo Tutti vogliono qualcosa.

Fonte: Comingsoon.net