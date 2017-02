Talent, il fumetto Boom! Studios in sala grazie al produttore di Fast and Furious

Di Federico Boni martedì 14 febbraio 2017

Un action thriller tratto da un fumetto per il produttore di Fast and Furious e 21 Jump Street.

Grosso guaio a Chinatown e 1997: Fuga da New York - arriva il fumetto crossover Jack Burton e Jena Plissken faranno squadra in un nuovo fumetto crossover. Sarà Neal Moritz, produttore di Fast and Furious, a portare in sala Talent, fumetto Boom! Studios. Parola dell'Hollywood Reporter. Un action thriller scritto da Christopher Golden e Tom Sniegoski, con Paul Azaceta alle illustrazioni.

Protagonista un professore universitario che si risveglia come unico superstite di un disastro aereo. Lentamente l'uomo scoprirà di aver eredità tutte le principali capacità dei passeggeri morti nello schianto. Nuovi 'talenti' che utilizzerà per combattere i membri di una cabala oscura inspiegabilmente sulle sue tracce.

Trama curiosa, per un progetto precedentemente sposato dalla Universal. Ora, però, Boom Studios e Moritz hanno ricominciato da zero. La Boom, va detto, ha una strada preferenziale con la Fox, mentre Moritz con la Sony, con la quale ha prodotto la saga 21 Jump Street, ma Talent potrebbe ritrovarsi libero da qualsiasi pre-impegno distributivo.

Fonte: HollywoodReporter