Girls Trip: trailer e poster della commedia con Queen Latifah e Jada Pinkett Smith

Di Pietro Ferraro martedì 14 febbraio 2017

Girls Trip: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Malcolm D. Lee con Queen Latifah e Jada Pinkett Smith.

Universal Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Girls Trip, una nuova commedia dal produttore Will Packer (Un poliziotto in prova e Think Like a Man) e dal regista Malcolm D. Lee (The Best Man, La bottega del barbiere 3). Quando quattro amiche da una vita, Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith e Tiffany Haddish, fanno un viaggio a New Orleans per l'Essence Festival, la sorellanza si riaccende e il lato selvaggio torna a galla scatenando balli, bevute, risse e flirt vari.

Il cast della commedia include anche Larenz Tate, Kate Walsh, Mike Colter e Kofi Siriboe. Malcolm D. Lee dirige da una sceneggiatura di Kenya Barris & Tracy Oliver da una storia di Erica Rivinoja, Kenya Barris e Tracy Oliver. Girls Trip vede riunite Queen Latifah e Jada Pinkett Smith dopo il dramma Set It Off - Farsi notare del 1996 che raccontava come la disperazione spinge quattro donne (interpretate da Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, Vivica Fox, Kimberly Elise) ad organizzare una rapina in banca a Los Angeles. Jada Pinkett Smith ha anche prodotto La vita segreta delle api, film interpretato da Queen Latifah.

Queen Latifah e Regina Hall hanno recitato insieme in Scary Movie 3. Regina Hall e Jada Pinkett Smith non hanno mai recitato insieme prima e Tiffany Haddish non ha mai recitato con le altre tre.

Il regista Malcolm D. Lee ha un curriculum notevole. Ha fatto il suo debutto alla regia con la commedia romantica campione d'incassi The Best Man, che ha generato il sequel campione d'incassi The Best man Holiday, con un terzo film, The Wedding Best Man in arrivo. Lee è anche noto per successi come Roll Bounce, Soul Men e ha diretto il sequel La bottega del barbiere 3 uscito nei cinema lo scorso anno.

Lo sceneggiatore Kenya Barris si è fatto conoscere come autore della sitcom Black-Ish e ha scritto La bottega del barbiere 3 per la regia di Malcolm D. Lee.

Fonte: Movieweb