The Bad Batch: nuovo trailer del cannibal distopico con Keanu Reeves e Jim Carrey

Di Pietro Ferraro domenica 23 aprile 2017

The Bad Batch: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller distopico di Ana Lily Amirpour nei cinema americani dal 23 giugno 2017.

Disponibile un secondo trailer del thriller indipendente The Bad Batch, il secondo film della regista statunitense di origini iraniane Ana Lily Amirpour premiata a Venezia per il suo acclamato vampire-movie A Girl Passes Home Alone At Night.

Questo nuovo trailer offre nuove scene e uno sguardo ad un cast pazzesco che include un Jim Carrey irriconoscibile nei panni dell'Eremita, lo si può vedere attraversare il deserto con un paio di occhiali da sole in cartone.

The Bad Batch segue Arlen (Suki Waterhouse) che viene esiliata in un zona desertica del Texas recintata e isolata dalla società civile. Mentre cerca di orientarsi in un ambiente ostile viene catturata da una banda di cannibali e si rende rapidamente conto che dovrà combattere senza tregua per sopravvivere a questa nuova realtà da incubo. Mentre Arlen si adatta a vivere in questa prigione infernale a cielo aperto scopre che essere buoni o cattivi dipende soprattutto da chi ti trovi di fronte.

Il cast comprende anche Jason Momoa, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi, Diego Luna e Yolanda Ross. Ana Lily Amirpour dirige da una sua sceneggiatura, con Megan Ellison di Annapurna Pictures che produce con Danny Gabai e Sina Sayyah di Vice Media. Annapurna e Vice hanno precedentemente collaborato a diversi titoli indipendenti di successo come Spring Breakers, The Grandmaster e Lei (Her).

The Bad Batch debutta nei cinema americani il 23 giugno 2017.





The Bad Batch: trailer del cannibal distopico con Keanu Reeves e Jason Momoa

Disponibile un primo trailer di The Bad Batch, il nuovo film di Ana Lily Amirpour regista del vampire-movie iraniano A Girl Walks Home Alone at Night. Scritto e diretto da Amirpour, il film reinventa gli Stati Uniti d'America come un paese che ha scelto di isolare i propri indesiderabili come assassini, spacciatori, clandestini e via discorrendo in un deserto nella zona di Texas che, ufficialmente, non è parte degli Stati Uniti. Gli indesiderabili parte di queste "partite umane difettose" sono tatuati con un numero e lasciati nei pressi di un recinto elettrificato con nient'altro che i loro vestiti e un cheeseburger in mano. A peggiorare le cose questa landa desolata è un deserto naturale dalla fauna selvatica scarsa, e quindi alcuni sono ritornati al cannibalismo per sopravvivere. Suki Waterhouse è protagonista nei panni di Arlen, una giovane eroina che sfugge ad un gruppo di cannibali (che le hanno amputato e mangiato una gamba ed un braccio) solo per vagare per questa terra desolata e incappare in una galleria di personaggi che vanno dall'eccentrico al folle.

Suki Waterhouse al suo primo ruolo da protagonista ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2012 nel cast del Pusher di Luis Prieto seguito da ruoli in Scrivimi ancora, Insurgent, PPZ - Pride + Prejudice + Zombies e Absolutely Fabulous: The Movie (nel ruolo di se stessa).

Il film dispone di un cast di "supporto" davvero interessante che include Jason Momoa, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi e Jim Carrey. The Bad Batch debutta nei cinema americani il 23 giugno 2017.

