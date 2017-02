Mulan, Niki Caro alla regia del live-action Disney

Di Federico Boni martedì 14 febbraio 2017

In sala dal 6 aprile del 2018, il live-action Disney di Mulan verrà diretto da Niki Caro.

Mulan, cast interamente cinese per il live-action Disney Smentiti i rumor che volevano un bianco europeo protagonista del live-action dedicato a Mulan. Sarà la 50enne regista e sceneggiatrice neozelandese Niki Caro, vista all'opera con La ragazza delle Balene, North Country - Storia di Josey, McFarland e The Zookeeper's Wife, a dirigere il live-action Disney Mulan. Parola dell'Hollywod Reporter.

La Caro sarà quindi la 2° regista donna nella storia della Walt Disney Pictures ad avere a disposizione un budget da 100 milioni di dollari, dopo Ava DuVernay con A Wrinkle in Time. Mulan, 36º Classico Disney ispirato all'antica leggenda cinese di Hua Mulan, è uscito in sala nel 1998, trionfando agli Annie Awards con 10 riconoscimenti, oltre ad andare incontro a 2 candidature ai Golden Globes e una agli Oscar. Bill Kong, che ha prodotto La tigre e il Dragone e la foresta dei pugnali volanti, farà da produttore esecutivo al progetto. La Caro era stata sondata anche dalla Marvel per girare l'adattamento cinematografico di Capitan Marvel, in sala l'8 marzo del 2019. Mulan, invece, sbarcherà al cinema il 6 aprile del 2018.

Lauren Hynek ed Elizabeth Martin hanno messo mano allo script originale, poi ritoccato da Rick Jaffa e Amanda Silver. Nel lungometraggio animato la giovane Mulan, pur di salvare la vita al padre malato chiamato ad arruolarsi nell'esercito cinese, non esita a sostituirlo travestendosi da uomo, rovesciando le sorti della battaglia e a proteggere la Città Imperiale.

Fonte: Comingsoon.net