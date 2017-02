Film 2018-2019: Triple Frontier per Mahershala Ali - Vince Vaughn wrestler per Fighting With My Family

Di Federico Boni mercoledì 15 febbraio 2017

Tim Minchin sarà Fra Tuck nel nuovo Robin Hood, prodotto da Leonardo DiCaprio.

Film 2018-2019: Anya Taylor-Joy per l'esordio alla regia di Kristin Scott Thomas - Dave Bautista in Hotel Artemis Alice Eve, Emile Hirsch, David Koechner e Vanessa Hudgens per la commedia romantica The Pre-Nup, ritorno alla regia di Jonathan Lynn. - Triple Frontier: tra una decina di giorni papabile premio Oscar, il lanciatissimo Mahershala Ali sarà uno dei protagonisti di Triple Frontier, film di J.C. Chandor che vede nel cast anche Tom Hardy e Channing Tatum. Sceneggiato da Mark Boal, il film andrà a breve incontro alle riprese, tra Paraguay, Argentina e Brasile, con le organizzazioni criminali che fanno i loro porci comodi viste le difficoltà logistiche.

- Fighting With My Family: Vince Vaughn si è aggiunto al cast di Fighting With My Family, titolo prodotto e interpretato da Dwayne Johnson. Al fianco di Vince, Lena Headey, Nick Frost, Florence Pugh e Jack Lowden. A dirigere il tutto Stephen Merchant (The Office), per una storia ispirata alla vera vita della star WWE Paige e della sua famiglia di wrestler. Una famiglia che era già diventata documentario Channel 4 dal titolo The Wrestlers: Fighting With My Family. Vaughn sarà una star del wrestling anni '80. Via alle riprese quest'oggi.

- Robin Hood: Origins: Tim Minchin sarà Fra Tuck nel nuovo Robin Hood, prodotto da Leonardo DiCaprio e in uscita il 23 marzo 2018. L'attore va così ad aggiungersi a Taron Egerton, Eve Hewson e Jamie Foxx, annunciato Little John. Regia di Otto Bathurst, con Joby Harold allo script. Primo capitolo di un'ipotetica saga, Origins seguirà il ritorno di Robin dalle Crociate nella foresta di Sherwood.