Star Wars 8: nuova teoria collega le origini di Rey a "Star Wars Rebels"

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 febbraio 2017

Lucasfilm conferma un collegamento tra il misterioso Kylo Ren e Rey, e un fan collega le origini di Rey alla serie tv "Star Wars Rebels".

Probabilmente non vedremo alcun tipo di filmato di Star Wars: The Last Jedi ancora per un paio di mesi, fino a ridosso della Star Wars Celebration, ma da quando il titolo ufficiale è stato rivelato, c'è stato un gran parlare della prossima puntata della saga Skywalker. Ci sono fan entusiasti di riavere un Luke Skywalker a "tempo pieno" come di poter vedere l'ultima performance di Carrie Fisher nei panni della Principessa Leia, ma probabilmente la maggioranza è in attesa di vedere cosa succederà a Rey e Kylo Ren e da un recente "update" pare che il nuovo film esplorerà un "misterioso legame" tra i due.

Recentemente Lucasfilm ha aggiornato il sito ufficiale di Star Wars. In particolare hanno aggiunto un paio di aggiornamenti sulle biografie di Rey e Kylo Ren. Anche se era abbastanza evidente a molti fan di Star Wars che i due condividevano un qualche tipo di connessione in Star Wars: Il risveglio della Forza, è sicuramente importante che Lucasfilm ha ormai riconosciuto ufficialmente tale connessione. Ecco la parte aggiuntiva fornita al database di Rey.

Su Takodana, la spada laser di Luke ha chiamato Rey, che ha sperimentato una visione di Forza. Ha rifiutato la chiamata al suo destino, ma è stata catturata dal guerriero del Lato oscuro Kylo Ren, con il quale ha condiviso una strana connessione.

Sappiamo già che Kylo Ren, alias Ben Solo, è il figlio di Leia e Han Solo, ma uno dei più grandi argomenti di conversazione su Star Wars: The Last Jedi sono le origini di Rey. Questa "strana connessione" tra lei e Kylo potrebbe essere rivolta alla sua discendenza e una teoria molto popolare è che Luke Skywalker è suo padre. Se ciò dovesse rivelarsi vero, questo collegamento avrebbe senso, dato che Luke e Leia sono fratello e sorella. Solo per dare al tutto un po' di contesto, a seguire c'è anche l'update al database di Kylo Ren sul sito ufficiale di Star Wars.

Snoke ha avvertito Kylo che vi era stato un risveglio nella Forza e che il suo apprendista sarebbe stato messo alla prova affrontando il padre. Kylo giurava la sua totale lealtà a Snoke, ma era incuriosito quando ha catturato Rey, una mercante di rottami di Jakku la cui abilità nella Forza era grezza, ma molto potente. Una connessione misteriosa sembrava collegare i due.

Il fatto che la Lucasfilm abbia sentito il bisogno di aggiungere questo aggiornamento al database di Kylo Ren e Rey sul sito web di Star Wars è abbastanza significativo. Senza dubbio ciò era sicuramente implicito sullo schermo in Star Wars: Il risveglio della Forza, ma il fatto di sottolineare questa connessione non andrebbe sottovalutato. Questo collegamento rimarrà un mistero almeno fino all'uscita del film, ma è senza dubbio una cosa su cui nel frattempo i fan di Star Wars rimugineranno. E' anche interessante notare che, mentre nessuno sa chi siano i genitori di Rey, le teorie spaziano dall'essere la nipote di Obi-Wan alla più recente teoria che possa essere figlia di Ezra Bridger, personaggio della serie tv Star Wars Rebels che qualcuno ipotizza sarà interpretato da Benicio Del Toro in "The Last Jedi".

Star Wars Rebels è ambientato 14 anni dopo Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith e si svolge circa cinque anni prima di Una nuova speranza. La serie tv è attualmente alla sua terza stagione, con Ezra Bridger che continua il suo percorso nei panni di un Padawan Jedi. Questa teoria suggerisce che Bridger si unirà all'Accademia Jedi di Luke Skywalker dopo gli eventi visti in Il ritorno dello Jedi. Ma lui ha sempre nutrito un'attrazione per il Lato Oscuro, idee che sono attualmente in fase di studio su Star Wars Rebels. Dopo la collaborazione con Luke, è teorizzato che egli possa unirsi ad un vecchio nemico di nome Snoke il cui scopo è manipolare i Jedi a partire da Kylo Ren.

Secondo un recente rumor su "The Last Jedi" durante un confronto a colpi di spada laser tra Kylo Ren e Rey quest'ultima apprenderà che suo padre è Bridger, un po' come è successo a Luke scioccato dallo scoprire che suo padre era Darth Vader. La teoria prosegue con Luke che scoperta l'alleanza tra Bridger e Snoke decide di nascondere Rey su Jakku. Per rappresaglia, Bridger e Snoke distruggono il Tempio Jedi di Luke, che ci riporta alla visione di Forza avuta da Rey durante "Il risveglio della Forza".

Allineando le linee temporali dei film e della serie tv d'animazione, Bridger avrebbe circa 51 anni di età al momento degli eventi di "The Last Jedi. Questo è in linea con l'età di Del Toro, l'attore aveva 49 anni al momento in cui ha girato le sue scene in Star Wars 8. Questa teoria che arriva dal fan "Darth_Hodor" suggerisce che Bridger riesca a manipolare la figlia proprio come ha fatto con Kylo Ren portandola verso il Lato oscuro e nelle mani di Snoke. Allo stesso tempo, Kylo Ren tornerebbe verso il Lato chiaro per riscattarsi e reclamare il suo nome come Ben Solo. Naturalmente niente di tutto questo è stato confermato ed è improbabile che Lucasfilm e Disney anticiperanno nulla circa il misterioso personaggio che Benicio del Toro interpreterà in "The Last Jedi", ma se Luke non è il padre di Rey, questa "connessione" tra lei e Kylo diventa ancor più interessante.

