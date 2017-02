Basmati Blues, un musical indianeggiante per Brie Larson e la AMBI Distribution

Di Federico Boni mercoledì 15 febbraio 2017

Andrea Iervolino e Monika Bacardi sognano di bissare il boom di La La Land con il musical Basmati Blues.

Unicorn Store, Brie Larson debutta alla regia Non solo futura Captain Marvel. Brie Larson anche regista. Inseguendo il sogno di un bis alla La La Land, candidato a 14 premi Oscar, vincitore di 7 Golden Globe, 5 Bafta e campione d'incassi con oltre 300 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Andrea Iervolino e Monika Bacardi hanno presentato il musical Basmati Blues all’European Film Market della Berlinale con una proiezione speciale per i buyers. Protagonista della pellicola firmarta AMBI Distribution il premio Oscar Brie Larson, lo scorso anno in trionfo grazie a Room e in futuro Captain Marvel.

La Larson interpreta una scienziata che si reca in India per vendere un tipo di riso geneticamente modificato che lei stessa ha creato, e lo fa cantando le canzoni originali che il regista Dan Baron ha creato per lei, raccogliendo brani di diversi artisti musicali, tra cui i Pearl Jam, Sugarland e il musicista indiano Sonu Nigam. Queste le parole di Iervolino e Bacardi:

“Questo è decisamente il momento dei musical. La La Land è stato il miglior esempio di musical indipendente che, se fatto con gli attori e autori giusti, può raggiungere lo stesso livello di box office di un blockbuster. La protagonista del nostro Musical è il Premio Oscar Brie Larson, della cui interpretazione siamo molto soddisfatti”.

Doveroso un commento anche da parte della stessa Brie.

“Basmati Blues è un musical edificante - una commedia romantica con un tocco internazionale e spero che possa piacere al pubblico almeno la metà di quanto sia piaciuto a me interpretarla”.

La produttrice Monique Caulfield ha infine aggiunto:

“Credo che La La Land abbia mostrato che c'è un enorme pubblico per questo genere di film. È un periodo stressante per tutto il mondo, e il musical ci trasporta in un’altra dimensione fantastica. E la musica crea la magia necessaria per entrare in un altro mondo, per un paio d’ore”.

AMBI Distribution ha già venduto il film in diversi territori, tra cui Australia e Nuova Zelanda (Village Roadshow), America Latina (Alpha Filmes), in Spagna (Avalon) e in India e Malesia (MVP).