La verità vi spiego sull'amore: nuove clip del film con Ambra Angiolini

Di Pietro Ferraro giovedì 30 marzo 2017

La verità vi spiego sull'amore: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Max Croci nei cinema italiani dal 30 marzo 2017.

Ha debuttato nei cinema La verità vi spiego sull'amore, la commedia di Max Croci ispirata al libro omonimo di Enrica Tesio e al blog di successo "TiAsmo".

La verità, vi spiego, sull'amore: Recensione in Anteprima Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Enrica Tesio, a sua volta tratto dal celebre blog TiAsmo, esce al cinema La verità, vi spiego, sull'amore.

Notorious Pictures ha reso diponibili nuove clip con scene del film interpretato da Ambra Angiolini, Massimo Poggio, Carolina Crescentini e Edoardo Pesce.

Dora è la voce narrante della sua storia d’amore naufragata e si rivolgerà allo spettatore stesso (come del resto avviene già nel titolo) in maniera diretta, come se potesse in alcuni momenti della sua vita aprire una parentesi spazio-temporale ed infilarcisi per sottolineare quanto sta accadendo o semplicemente chiedere la complicità del pubblico. E la Macchina da Presa, l’occhio invisibile, sarà costantemente su di lei, a riprendere la sua quotidianità, a raccontarci il suo passato, il suo rapporto con Davide e con le poche persone che fanno parte della sua vita: i figli, la migliore amica, la mamma, la suocera e pochi altri. Toccheremo temi che ogni coppia contemporanea affronta nel quotidiano: la famiglia, il dramma della separazione, l’enigma di come dirlo ai figli, l’educazione dei figli stessa e l’importanza degli affetti. Temi che affronteremo con sensibilità e con leggerezza. Il piccolo Pietro, 5 anni, il maggiore di due figli di Dora e Davide, catturerà l’amore del pubblico per simpatia e schiettezza, e sorprenderà con qualche spiazzante uscita “da grande”. Proprio sul fatto di metterlo al corrente o meno della separazione ci saranno incontri dalla psicologa e contrasti tra Dora e Davide. Max Croci





"La verità, vi spiego, sull’amore” è un film che, come potete ben immaginare, parla d’AMORE. Una delle parole più usate al mondo ma troppo spesso utilizzate in maniera superficiale o addirittura dette a caso o con leggerezza, nemmeno fosse un’emoticon con cui chiudere un messaggio di WhatsApp. Il nostro film si basa su fatti realmente accaduti, “veri”, dal momento che si ispira ad un blog di grande successo divenuto poi un romanzo. Attenzione però: non si tratta di un Tutorial su come amare o essere amati, ma la semplice messa in scena di quanto avvenuto a Dora, giovane donna e madre, abbandonata dal compagno, Davide, dopo una relazione di sette anni. Normale, direte in molti...Un dramma che si consuma sotto i nostri occhi quasi tutti i giorni, certo...Che diventa però una scoppiettante commedia attraverso le parole e lo spirito di Dora. Il suo/nostro punto di vista è infatti fortemente ironico, non è la “cronaca di un disamore” raccontata con il cuore lacerato, ma una presa di coscienza dove la sofferenza viene combattuta con la grinta e il cinismo di una donna “che non cede”. Max Croci - Regista

Il cast del film è completato da Arisa, Gianluca Gobbi, Giulia Salemi, Pia Engleberth, Maurizio Di Carmine e la partecipazione straordinaria di Giuliana De Sio.

Ispirata al libro omonimo di Enrica Tesio e al blog di successo "TiAsmo", una commedia divertente ed emozionante sulle infinite sfumature dell’Amore. La vita di Dora è finita sottosopra quando il compagno Davide l’ha lasciata dopo sette anni di relazione e due figli: Pietro di cinque anni e Anna, di uno. Sopraffatta dalla routine bambini/lavoro, Dora si rifiuta di elaborare il lutto sentimentale, finché non arriva il momento di raccontare la verità a Pietro, il quale crede ancora che il papà sia via solo per lavoro. Dora, spronata dall’amica Sara, trova finalmente la forza di reagire. Il primo passo sarà riappropriarsi del proprio tempo assumendo l’insolito babysitter Simone, poeta-bidello e nuovo fidanzato di Sara.

L'autrice Enrica Tesio parla del suo percorso di "scrittura terapeutica".