La verità vi spiego sull'amore: trailer del film con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini

Il 30 marzo Notorious Pictures porta nelle sale La verità vi spiego sull'amore, la nuova commedia di Max Croci (Poli opposti, Al posto tuo) con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Giuliana De Sio e Edoardo Leo.

Il cast è completato da Massimo Poggio, Rosalba Pippa aka Arisa, Gianluca Gobbi e Giulia Salemi.

Il regista Max Croci parla del suo film che definisce una “cronaca di un disamore".

"La verità, vi spiego, sull’amore” è un film che, come potete ben immaginare, parla dell’Amore. Una delle parole più usate al mondo ma troppo spesso utilizzata in maniera superficiale o addirittura detta a caso o con leggerezza. Il suo punto di vista è infatti fortemente ironico, non è la “cronaca di un disamore” raccontata con il cuore lacerato, ma una presa di coscienza dove la sofferenza viene combattuta con la grinta e il cinismo di una donna che non cede. La verità, vi spiego, sull’amore” non ci rivoluzionerà la vita, ma ci darà modo di pensare un po’ più a fondo sul rapporto di coppia, sull’amore verso i figli, sull’evoluzione che può portare una storia ad una frattura, sul fatto che spesso nessuno dei due amati ha colpe, ma a volte l’amore come viene se ne va. Così per una coppia che si scioglie una si forma. Come il titolo di un film di Blake Edwards, “That’s Life”…