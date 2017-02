The Raid, Frank Grillo protagonista e Joe Carnahan regista del remake americano

Di Federico Boni mercoledì 15 febbraio 2017

Cult indonesiano del 2011, The Raid andrà incontro al (non) remake americano.

The Raid: arriva il remake americano Patrick Hughes, regista dell'ottimo Red Hill e de I Mercenari 3, sarà il regista del remake americano di The Raid, il cult d'azione di Gareth Evans. Action indonesiano diretto da Gareth Evans e interpretato da Iko Uwais, The Raid - Redenzione, uscito nel 2011 e da subito diventato di culto, andrà incontro all'immancabile remake americano. Notizia del 2014, con la XYZ Films che ha quest'oggi pubblicato un video su Twitter in cui l'attore Frank Grillo (Captain America: The Winter Soldier, The Grey, The Purge 2/3) e il regista Joe Carnahan (The Grey, The A-Team, Smokin 'Aces) annunciano di essere saliti a bordo del progetto.

Nel 2014 l'uscita di The Raid 2: Berandal, sequel dell'originale, per un remake che 3 anni fa sembrava tra le mani di Patrick Hughes, con Taylor Kitsch protagonista e Brad Ingelsby allo script.

Poi tutto si è fermato, fino ad oggi, con Evans produttore insieme allo stesso Carnahan, probabilmente anche sceneggiatore. Il titolo originale era ambientato a Jakarta, Indonesia. Un palazzo inespugnabile è un vero e proprio covo dove si nascondono ladri e assassini. Una squadra di Swat deve irrompere nell'edificio per arrestarne il proprietario, Tama, noto e potente signore della droga. Muovendosi alle prime luci dell'alba, riescono a entrare nel palazzo, ma quando la loro copertura salta si ritrovano in trappola. La loro missione diventa così una lotta per la sopravvivenza, stanza dopo stanza, piano dopo piano.

Carnahan, su Twitter, ha voluto precisare che 'non sarà un remake, bensì una rivisitazione dello stesso scenario'.

You can't remake The Raid, guys. It's a fantastic film. So, ask yourselves why would we be doing it, unless we had something really special. — Joe Carnahan (@carnojoe) 15 febbraio 2017

It's not a remake. It's a reimagining of the same scenario.

Everybody take a deep breath.

We won't disappoint you, rabid-fanboy-from-Hell. https://t.co/ShPcXmng5n — Joe Carnahan (@carnojoe) 15 febbraio 2017

Fonte: Comingsoon.net