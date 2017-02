Stasera in tv: "Transporter Extreme" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 16 febbraio 2017

Italia 1 stasera propone "Transporter: Extreme", film d'azione del 2005 diretto da Louis Leterrier, prodotto da Luc Besson e interpretato da Jason Statham, Alessandro Gassmann e Matthew Modine.





Cast e personaggi

Jason Statham: Frank Martin

Alessandro Gassmann: Gianni Chellini

Amber Valletta: Audrey Billings

Kate Nauta: Lola

Matthew Modine: Jeffey Billings

Jason Flemyng: Dimitri

Doppiatori italiani

Massimo Rossi: Frank Martin

Laura Boccanera: Audrey Billings

Liliana Sorrentino: Lola

Fabrizio Temperini: Jeffrey Billings

Saverio Indrio: Dimitri





La trama

Frank Martin (Jason Statham) è un ex trasportatore prezzolato, ora autista di una grossa persoanalità della narcotici di Miami, il suo compito è scortare il figlio del pezzo grosso a scuola, un lavoro decisamente tranquillo considerando i trascorsi dell’uomo, tranquillo fino a quando il bambino non viene rapito.

Una grossa arganizzazione terroristica ha deciso di iniettare un pericolosissimo e contagioso virus al bambino così da poter di conseguenza contagiare ed uccidere anche il padre, prima che quest’ultimo partecipi ad un importante summit anti-droga cui parteciperanno molte nazioni sudamericane, pronte a dare un giro di vite al traffico internazionale di stupefacenti. Naturalmente toccherà a Frank sistemare la pratica...





Il nostro commento

Secondo capitolo di una serie prodotta da Luc Besson, stavolta il regista Cory Yuen viene sostituito dal francese Louis Leterrier, l’azione alla Fast & Furious del primo capitolo diventa fumettosa, si superano i limiti del credibile e si prepara il terreno alla follia di Crank.

Jason Statham fa pienamente il suo dovere, fisico massiccio, mascella volitiva e sguardo a fessura alla Bruce Willis, con l’aggiunta di esplosioni, inseguimenti, sparatorie e tutto il repertorio "action" che si possa desiderare.

Tutto è iperaccelerato e superaccessoriato come l’onnipresente autovettura di Statham che vedremo esibirsi in assurde performance acrobatiche da far invidia a alle più ardite sequenze di Matrix.

Come al solito, il troppo stroppia e se nel primo film tutto aveva un quid di realistico e godibile, qui aumenta il budget e di pari passo l’eccesso, per carità ci si diverte, tutto è abbastanza frenetico, ma un accettabile compromesso, evitando personaggi di contorno tanto caricaturali e sfide alla forza di gravità, avrebbe reso il tutto decisamente più realistico e di conseguenza più coinvolgente.





Curiosità



Il film è il secondo episodio di una trilogia che comprende The Transporter (2002), diretto da Corey Yuen e Transporter 3 (2008) diretto da Olivier Megaton. Il franchise ha inoltre fruito di una serie tv e di un reboot dal titolo The Transporter Legacy uscito nel 2015 con un protagonista ex novo, l'attore e rapper britannico Ed Skrein.



Quando viene scoperto a casa di Frank, Tarconi utilizza la stessa scusa ( "Sono il cuoco"), che Lai aveva utilizzato con lui in The Transporter (2002).



Questo film è dedicato alla memoria di Michael Stone, il direttore della fotografia del film morto in un incidente d'auto il 29 luglio 2005.



In origine non vi era alcuna certezza di un sequel per The Transporter (2002), ma dopo le forti vendite dell'edizione DVD è stato rapidamente dato il via libera ad un secondo film.



Le pistole automatiche di Lola sono due Glock 18 modificate e superaccessoriate.



Frank guida un'Audi A8L W12.



L'orologio da polso che Frank indossa è un orologio italiano con movimento svizzero denominato "Panerai" ed è un modello "Luminor-Daylight". Jason Statham è conosciuto come un amante dei Panerai (ne possiede diversi). Il modello utilizzato in The Transporter è un Panerai PAM74. Il modello utilizzato in The Transporter 2 è un Panerai Luminor Chrono Daylight PAM196 (44 mm) con cinturino personalizzato.



Questo è il film della serie preferito da Jason Statham.



La pistola utilizzata nel jet privato verso la fine è una P99 Walther.



In questo film ci sono solo telefoni cellulari Nokia. Tra questi il telefono utilizzato di Frank in macchina è il modello 8910, la cui produzione è stata interrotta almeno un paio di anni prima dell'uscita del film. l'8910 non può essere utilizzato negli Stati Uniti, perché funziona con bande GSM non compatibili. L'altro telefono (quando Frank apre il cassetto portaoggetti per rivelare altri 2-3 8910) è un Nokia 6620.



La pistola che la ragazza usa nella scena di apertura è un Vektor CP1. Il marchio e il modello possono essere essere letti in slow-motion.



Tutte le armi d'assalto presenti nel film sono "Heckler e Koch", con l'eccezione dell'M4 brandito da uno degli agenti SWAT a casa di Frank.



Nel bagagliaio della Audi di Frank c'è una SigSauer P226R cromata e quella che sembra essere un Heckler & Koch G36K.



Il grande coltello nel bagagliaio della vettura è un coltello personalizzato Emerson Kandahar.



Questo è il debutto cinematografico di Adrian Thomas, che appare brevemente in entrambe le scene girate al Miami International Airport.



Il film costato 32 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 85.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del musicista e compositore francese Alexandre Azaria alias Replicant che ha musicato anche il film d'animazione Asterix e i Vichinghi, il sequel Transporter 3 e il reboot Transporter Legacy.

La canzone che Kate Nauta sta ascoltando nelle sue cuffie e che lei sta ballando è "Revolution", una canzone da lei stessa interpretata.

La suoneria di Tarconi è una canzone soft rock degli anni '70 intitolata "I Go Crazy" di Paul Davis.



TRACK LISTINGS

1. Alexandre Azaria - Naughty Girl

2. The Servant - Cells

3. Amen Birdmen - Icarus

4. Sin --Oomph Remix - Painful Morphium Mix

5. Alexandre Azaria - Main Theme

6. The Strays - Life Support

7. The Servant - Body

8. Grand National - Talk Amongst Yourselves

9. Alexandre Azaria - Kendo

10. Anggun - Saviour

11. Kate Nauta - Revolution

12. Mylo - Paris Four Hundred

13. Shakedown - Can You Handle It? (Eraserhead Mix)

14. The Cinematics - Chase

15. DJ Cam

16. Alexandre Azaria - Jet Boxing