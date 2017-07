The Void - Il Vuoto: nuovi trailer e locandine del film horror nei cinema italiani a settembre

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 luglio 2017

The Void - Il Vuoto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Steven Kostanski e Jeremy Gillespie nei cinema italiani a settembre 2017.

Disponibili due nuovi trailer e tre nuove locandine ufficiali del film horror The Void - il Vuoto. Dopo essere stato presentato in prima mondiale al Fantastic Fest nel 2016 e aver preso parte a numerosi festival, il film sarà distribuito in Italia da 102 Distribution e l’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per la fine del mese di settembre.





Quando incontra un uomo ricoperto di sangue in una strada buia e isolata, un agente di polizia lo conduce nell'ospedale più vicino. In breve staff e pazienti della struttura saranno intrappolati da una minaccia terribile e sovrannaturale, e costretti a un viaggio infernale nelle profondità dell'edificio per sfuggire a quell'incubo.

The Void - Il Vuoto segna l’esordio alla regia del duo composto da Steven Kostanski e Jeremy Gillespie e vede protagonisti Ellen Wong (Scott Pilgrim vs the World), Kathleen Munroe (Alphas), Aaron Poole, Kenneth Welsh (The Aviator) e Daniel Fathers.

L’uscita internazionale della pellicola ha già scatenato l’entusiasmo degli appassionati del genere e ha ricevuto nei numerosi passaggi ai festival internazionali il plauso della critica. Definito un horror ambizioso e capace di mescolare tradizioni cinematografiche diverse come lo slasher degli anni Settanta e lo splatter e il creature feature degli Ottanta e Novanta, The Void - Il Vuoto è ispirato allo stile inconfondibile del maestro dell’horror John Carpenter, regista di pellicole come La Cosa e 1997: Fuga da New York che hanno segnato la storia del cinema nella seconda metà degli anni Settanta e Ottanta.





The Void: trailer e locandine del film horror di Steven Kostanski e Jeremy Gillespie

Gli anni '70 e '80 hanno regalato al genere horror dei terrificanti e imperituri cult che ad oggi, in un momento di revival vintage, tornano ad influenzare registi e pellicole con risultati a volte notevoli e in qualche caso non all'altezza. Quel che più ci aggrada di questo ritorno al passato sono l'utilizzo di effetti pratici al posto della sovrastimata e abusata CG, un ritorno al make-up speciale che abbiamo ritrovato con nostro immenso piacere in The Void, nuovo film horror che omaggia il maestro John Carpenter e di cui vi proponiamo un primo promettente teaser trailer e 4 locandine ufficiali.

The Void è scritto e diretto a quatto mani da Steven Kostanski e Jeremy Gillespie, veterani del settore degli effetti speciali e make-up con crediti che includono Hannibal, Crimson Peak e il nuovo remake It. La coppia in un'intervista con Empire Magazine ha detto che si sono "impegnati ad introdurre il pubblico ad una nuova mitologia horror" con l'obiettivo di "coniugare l'atteggiamento estetico del moderno cinema horror come è emerso negli anni '70 con lo splatter e i sofisticati effetti speciali pratici che hanno caratterizzato i film con creature degli anni '80 e primi anni '90".

The Void è previsto in uscita nei cinema del Regno Unito il 31 marzo 2017.





L'incontro con un uomo coperto di sangue su una buia strada deserta e un agente di polizia che si precipita con la vittima presso l'ospedale locale. Presto il personale e i pazienti sono intrappolati da una terrificante minaccia ultraterrena e costretti in un viaggio infernale nelle profondità del palazzo per sfuggire all'incubo. Scioccante, inquietante e dotato di effetti speciali pratici strabilianti, The Void è un nuovo evento horror imperdibile, con Ellen Wong (Scott Pilgrim vs. the World), Kathleen Munroe (Alphas), Aaron Poole (Forsaken) e Kenneth Welsh (The Aviator) e Daniel Fathers. Scritto e diretto da Jeremy Gillespie e Steven Kostanski e dal produttore esecutivo di The Witch.