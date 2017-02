Dean: trailer e poster della commedia con Demetri Martin e Kevin Kline

Di Pietro Ferraro giovedì 16 febbraio 2017

Dean: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Demetri Martin nei cinema americani dal 2 giugno 2017.

CBS Films ha reso disponibili un trailer e una locandina di Dean, la commedia drammatica scritta, diretta e interpretata da Demetri Martin e premiata al Tribeca Film Festival 2016.

Demetri Martin interpreta Dean, un giovane illustratore professionista alle prese con la recente morte della madre. L'elaborazione del lutto viene narrata con una comicità cupa alternando il Dean della vita reale che visita la tomba della madre, ascolta i suoi messaggi di posta vocale archiviati e così via, con le illustrazioni che coinvolgono per la maggior parte il Cupo Mietitore alias la Morte personificata o altri spettri simili.

Nel cast troviamo anche Kevin Kline, Gillian Jacobs, Mary Steenburgen, Reid Scott, Rory Scovel, Christine Woods, Ginger Gonzaga, Peter Scolari e Briga Heelan.

Oltre ad essere sceneggiatore, regista e protagonista, Demetri Martin è anche produttore del film insieme a Giles Andrew, Elliot Watson, Jessica Latham e Charles James Denton. Demetri Martin ha iniziato la sua carriera nello staff di scrittura del Late Night with Conan O'Brien, prima di intraprendere la carriera di comico e interpretare film come The Rocker - Il batterista nudo, Motel Woodstock, Take Me Home Tonight, Contagion e In a World... - Ascolta la mia voce. Martin ha anche recitato e creato la sua personale serie tv Important Things with Demetri Martin in onda su Comedy Central e recentemente ha interpretato il ruolo di Ellis Hightower nella serie tv House of Lies.





Il regista, sceneggiatore e comico Demetri Martin al fianco del premio Oscar Kevin Kline in questo racconto comico e sentito su un padre e un figlio che vengono a patti con l'amore, la perdita e tutto ciò che c'è nel mezzo. Dean (Martin) è un illustratore la cui mancanza di volontà di affrontare la recente morte della madre significa scappare dalla sua città natale di New York per un colloquio con un'agenzia pubblicitaria di Los Angeles. Suo padre, l'ingegnere in pensione Robert (Kline), adotta un approccio più irreggimentato al dolore che include il mettere la casa di famiglia in vendita. Padre e figlio intraprendono i propri percorsi per trovare una nuova normalità mentre circostanze inaspettate e potenziali nuovi interessi amorosi minacciano di contrastarne i piani.

Fonte: Collider