Noi siamo tutto: nuova clip in italiano del film tratto dal bestseller di Nicola Yoon

Di Pietro Ferraro lunedì 11 settembre 2017

Noi siamo tutto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma romantico di Stella Meghie nei cinema italiani dal 21 settembre 2017.

Warner Bors. ha reso disponibile una nuova clip con una scena in italiano di Noi siamo tutto, il dramma romantico basato sull’omonimo romanzo best-seller di Nicola Yoon e in arrivo nei cinema italiani il prossimo 21 settembre.

Madeline Whittier è allergica al mondo. Soffre infatti di una patologia tanto rara quanto nota, che non le permette di entrare in contatto con il mondo esterno. Per questo non esce di casa, non l'ha mai fatto in diciassette anni. Mai un respiro d'aria fresca, né un raggio di sole caldo sul viso. Le uniche persone che può frequentare sono sua madre e la sua infermiera, Carla. Finché, un giorno, un camion di una ditta di traslochi si ferma nella sua via. Madeline è alla finestra quando vede... lui. Il nuovo vicino. Il suo nome è Olly. I loro sguardi si incrociano per un secondo. E anche se nella vita è impossibile prevedere sempre tutto, in quel secondo Madeline prevede che si innamorerà di lui. Anzi, ne è sicura. Come è quasi sicura che sarà un disastro. Perché, per la prima volta, quello che ha non le basta più. E per vivere anche solo un giorno perfetto è pronta a rischiare tutto. Tutto.

Bestseller n°1 del New York Times, lo struggente e romantico romanzo d'esordio di Nicola Yoon è in corso di pubblicazione in 38 Paesi.





Noi siamo tutto: foto e prima clip in italiano del film tratto dal bestseller di Nicola Yoon

Esce il 21 settembre Noi Siamo Tutto e Warner Bros. ha reso disponibili nuove foto ufficiali e una prima clip con una scena in italiano del film diretto da Stella Meghie e basato sull’omonimo romanzo best-seller di Nicola Yoon.

Noi siamo tutto: trailer italiano del dramma romantico tratto dal bestseller di Nicola Yoon

Warner Bros. ha reso disponibili il trailer ufficiale italiano e le prime immagini di Noi siamo tutto (Everything, Everything), dramma romantico diretto da Stella Meghie (“Jean of the Joneses”), scritto da J. Mills Goodloe (“Adaline – L’eterna giovinezza”) e tratto dall’omonimo bestseller di Nicola Yoon. La pellicola racconta la storia d’amore tra la diciottenne Maddy, costretta in casa da una malattia, e Olly, il suo vicino di casa.

Il film è interpretato da Amandla Stenberg (“Hunger Games”) nel ruolo di Maddy e Nick Robinson (“Jurassic World”) in quello di Olly. Il cast è completato da Ana de la Reguera (“Sun Belt Express”) e Anika Noni Rose (“Dreamgirls”).





La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Igor Jadue-Lillo (“I ragazzi stanno bene”); la scenografa Charisse Cardenas (“American Sniper”); la montatrice Nancy Richardson (“Insurgent”, “Divergent”) e la costumista Avery Plewes (“Jean of the Joneses”).





Everything, Everything: trailer del dramma romantico con Amandla Stenberg e Nick Robinson

Warner Bros e MGM hanno reso disponibile un primo trailer per il dramma romantico Everything, Everything. Basato sul libro omonimo dello scrittore Nicola Yoon, il film è interpretato da Amandla Stenberg (Colombiana, Hunger Games) nel ruolo di Maddy, una ragazza 18enne che ha vissuto tutta la sua vita confinata dentro la sua casa a causa di una malattia rara che richiede un ambiente ermeticamente sigillato. Quando il bel vicino Olly (interpretato dal Nick Robinson di Jurassic World e La Quinta Onda) inizia una relazione con Maddy, lei si ritrova con il disperato desiderio di avventurarsi nel mondo esterno rischiando il tutto per tutto.

Stella Meghie (Jean of the Joneses) dirige il film da una sceneggiatura di J. Mills Goodloe (Adaline - L'eterna giovinezza).

Il film è interpretato anche Ana del la Reguera e Anika Noni Rose e debutta nelle sale americane il 18 agosto 2017.





