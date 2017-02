Suicide Squad 2, Mel Gibson alla regia?

Di Federico Boni giovedì 16 febbraio 2017

Mel Gibson rinato dopo il boom di Hacksaw Ridge.

Suicide Squad: David Ayer conferma il sequel e apre ad uno spin-off per Deadshot Warner Bros. e David Ayer parlano del sequel di "Suicide Squad" e di un film da solista per il Deadshot di Will Smith. La resurrezione di Mel Gibson. Lasciato ai margini di Hollywood per anni, a causa delle sue uscite misogine e antisemite, il divo è tornato sugli scudi grazie a La Battaglia di Hacksaw Ridge, candidato a sei premi Oscar e campione d'incassi con 165 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Due volte premio Oscar e in corsa per la statuetta come miglior regista, Mel è sotto corteggiamento da parte della Warner Bros., che vorrebbe affidare proprio a lui la regia di Suicide Squad 2. Parola dell'Hollywood Reporter.

Sconosciuta la risposta da parte del divo, dichiaratamente pronto a tornare sul set per girare il sequel di The Passion e ingaggiato dalla Paramount Pictures per prendere parte a Daddy's Home 2, al fianco di Will Ferrell e Mark Wahlberg. Mel sarà il padre di uno dei due, con John Lithgow altra novità del cast.

Diretto da David Ayer e stroncato dalla critica, Suicide Squad ha comunque fatto cassa, rastrellando 745,600,054 dollari in tutto il mondo. Protagonisti Adewale Akinnuoye-Agbaje, Adam Beach, Jai Courtney, Viola Davis, Cara Delevingne, Karen Fukuhara, Jay Hernandez, Joel Kinnaman, Jared Leto, Margot Robbie e Will Smith, per un sequel da girare possibilmente il prima possibile.

Fonte: Comingsoon.net