77: Jared Leto regista con una sceneggiatura originale di James Ellroy

Di Federico Boni giovedì 16 febbraio 2017

Esordio alla regia per Jared Leto con 77 di James Ellroy.

Jared Leto sarà Andy Warhol nel biopic sceneggiato da Terence Winter Biopic ufficiale su Andy Warhol in arrivo ad Hollywood, con Jared Leto negli abiti del padre della pop art. Esordio alla regia in un lungometraggio per il 45enne Jared Leto, pronto al grande passo con 77, sceneggiatura originale targata James Ellroy. Parola dell'Hollywood Reporter. Una gestazione infinita, quella dello script, durata quasi 20 anni.

Un thriller ambientato nella Los Angeles del 1974, con due poliziotti sulle tracce dell'ereditiera Patty Hearst, rapita. Contemporaneamente i due indagano sul brutale assassinio di un loro collega, scoprendo non solo corruzione e criminalità ma, inesorabilmente, un oscuro e violento complotto.

Ellroy, come scritto, è stato assunto dalla Paramount Pictures quasi due decenni fa proprio con l'obiettivo di realizzare questa sceneggiatura. David Matthews, sceneggiatore di Narcos, l'ha poi ritoccata. Non è ancora chiaro se Leto, premio Oscar grazie a Dallas Buyers Club, prenderà parte al film anche in qualità d'attore. Nel frattempo, dopo aver indossato gli abiti del Joker in Suicide Squad, sarà a breve in sala con Blade Runner 2049, al fianco di Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri , Lennie James e Dave Bautista

