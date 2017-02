Suicide Squad: nuova action figure del Batman di Ben Affleck

Di Pietro Ferraro giovedì 16 febbraio 2017

Il nuovo Batman di Ben Affleck ritratto in una nuova action-doll ispirata al film "Suicide Squad".

Dopo il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, il Cavaliere oscuro di Gotham emerge di nuovo dalla Batcaverna in Suicide Squad, in cui un manipolo di supercriminali DC detenuti vengono assemblati dal governo in una squadra nota come Task Force X per fermare una minaccia sovrannaturale di proporzioni epiche. In questo cinecomic atipico con anti-eroi, Batman interpreta un ruolo critico rispetto al progetto Task Force X, anche perché alcuni dei famigerati criminali reclutati, vedi Deadshot e Harley Quinn, sono dietro le sbarre per mano sua.

Hot Toys annuncia una nuova action-doll da collezione in scala 1/6 che ritrae il Batman di Ben Affleck così come appare in Suicide Squad e con alcuni accessori bonus disponibili solo per mercati selezionati.

La nuova figure alta 32cm ritrae il Crociato Incappucciato nel suo nuovo look "alla Frank Miller" e dispone di tre teste mascherate intercambiabili con occhi e parte inferiore del volti rimovibili con espressione alternative e un respiratore (accessorio bonus). La figure dispone di un nuovo costume ipermuscolarizzato che mette in evidenza un Batman oltremodo massiccio e imponente, ampia articolazione (30 punti) per una posabilità quasi illimitata, una vasta gamma di gadget e armi di Batman e una base a tema Suicide Squad con logo film e braccio estensibile perfetto per pose aeree.

Per quanto riguarda gli accessori ci sono 8 pezzi di mani guantate intercambiabili (pugni, mani rilassate, mani per presa, mano destra per Batarang, mano destra per marchio pipistrello rovente). Questo nuovo Batman dispone inoltre di un impressionante ampio mantello nero estendibile, una bat-cintura, guanti avambraccio neri e stivali neri

L'arsenale include svariate armi tra cui una pistola con punte intercambiabili, lanciagranate con 2 munizioni a granata (in modalità chiusa e in modalità di apertura) e 4 Batarang.