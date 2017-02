Gomorroide: trailer, foto e locandina del film con "I Ditelo Voi"

Di Pietro Ferraro giovedì 16 febbraio 2017

Gomorroide - Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con i "I Ditelo Voi" nei cinema italiani dal 9 marzo 2017.

Dallo straordinario successo di Gomorroidi, la parodia della celebre serie tv che ha conquistato il pubblico di Made in Sud, l’irriverente trio comico I Ditelo Voi arriva dal 9 marzo anche sul grande schermo con Gomorroide.

La comicità firmata Made in Sud che ha esordito al cinema con Vita, cuore, battito del duo Arteteca, vero e proprio caso cinematografico dello scorso anno con quasi 2 milioni di box office, torna al cinema con la verve e l’ironia di Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, affermati da anni sulla scena del cabaret italiano e conosciuti al grande pubblico come I Ditelo Voi.

Nel film i nostri Francesco, Lello e Mimmo sono gli attori protagonisti di ‘Gomorroide’, un telefilm che prende in giro la spietata organizzazione criminale. I tre sono coinvolti in una divertente sequenza di equivoci che saranno occasione per portare sul grande schermo, con sorprendenti novità, la loro comicità apprezzata dai tanti fan che li seguono sia in televisione, che in teatro, facendo registrare il tutto esaurito ai loro spettacoli in numerose città italiane.

La nostra è una commedia caustica, un film che diverte, non vogliamo svelare nulla, ma sarà una storia rocambolesca, in cui interpretiamo più personaggi contemporaneamente, condita con quell’ironia che da sempre caratterizza la nostra comicità. I Ditelo Voi





La camorra è in ginocchio. Il merito di questo inaspettato declino è del più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: GOMORROIDE, un telefilm comico che prende in giro la spietata organizzazione criminale. Grazie alla frizzante irriverenza della serie, la gente ha meno paura della malavita e si ribella ai piccoli soprusi che prima subiva. Il successo travolgente del telefilm, trasforma i tre attori, interpreti dei feroci e strampalati camorristi, in vere e proprie star. Quando all’emittente televisiva viene recapitata una busta con tre proiettili indirizzata agli attori, nessuno prende veramente sul serio quell’intimidazione. Almeno finché un divertente susseguirsi di eventi ed equivoci, costringerà il trio, loro malgrado, ad entrare in un programma di protezione che li sballotterà su e giù per l’Italia. Ma la camorra, accusata ingiustamente, non resterà con le mani in mano…