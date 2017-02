Resident Evil: The Final Chapter - la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro giovedì 16 febbraio 2017

Resident Evil: The Final Chapter ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del sequel di Paul WS Anderson.

Alice (Milla Jovovich) torna a Raccoon City per la resa dei conti finale con l'Umbrella Corporation e la Regina Rossa nel sequel Resident Evil: The Final Chapter di Paul WS Anderson nei cinema italiani dal 16 febbraio.

Le musiche originali del film sono del compositore e tastierista austriaco Paul Haslinger che torna a collaborare con il regista Paul WS Anderson dopo aver musicato Death Race e I Tre Moschettieri. Haslinger ha curato anche le colonne sonore dei primi tre capitoli della saga Underworld, i thriller Turistas e Vacancy e gli action Shoot 'Em Up e In the Blood.

La colonna sonora di Resident Evil: The Final Chapter include anche il brano "Collider" di X Ambassadors feat. Tom Morello.

TRACK LISTINGS

1. This Is My Story 2:18

2. A Force so Evil 2:11

3. Return to the Hive 2:54

4. The Turbine Sequence 2:25

5. Make It Right 1:46

6. Entering Raccoon City 2:50

7. Tunnel Vision 1:24

8. I Promised You an Answer 3:09

9. Seal the Hive 2:20

10. History Is Written by the Victors 1:49

11. Downloading Alicia's Memories 2:26

12. Laser Corridor Revisited 4:40

13. Ascension 1:44

14. Isaac's Demise 1:21

15. The Anti-Virus Sacrifice 1:35

16. Why Am I Alive 2:51

17. Towards a New Horizon 2:08

18. My Work Is Not Done 2:53

19. The Run Towards the Crater 1:59