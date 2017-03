The Startup: backstage e due clip del film di Alessandro D'Alatri

01 Distribution ha reso disponibili nuove clip del film The Startup di Alessandro D'Alatri, un video backstage che ci porta dietro le quinte della pellicola e due scene tratte dal film nelle sale dal prossimo 6 aprile.

La trama segue un 18enne che crea un social network dalle enormi potenzialità che lo porterà al centro dell'attenzione e gli permetterà di approdare da una borgata romana ai lussuosi salotti milanesi.

Il produttore Luca Barbareschi parla della storia vera dietro al film.

Matteo Achilli, il ragazzo protagonista del nostro film, esiste davvero. Oggi ha 24 anni, ma l’idea che ha rivoluzionato la sua vita l’ha avuta a 18 anni, quando era in V liceo. È un ragazzo romano che vive in borgata. Non è un genio. E, a dirla tutta, non si è ancora laureato. Un ragazzo come tanti quindi. Un ragazzo che però si è inventato un lavoro. Ecco, questo è quello che ci ha colpito da subito nella storia di Achilli: è uscito dal coro del lamento per iscriversi a quello del “darsi da fare”. Per carità, ognuno deve fare la propria parte: lo Stato, le Istituzioni... ma anche ciascuno di noi. E la sua idea, incarnata in un social chiamato Egomnia, ci è piaciuta ancora di più perché collegata alla meritocrazia. Egomnia infatti, ha come obiettivo quello di organizzare i curricula degli iscritti e, attraverso un algoritmo, sintetizzarli in una valutazione numerica che li inserisce in una classifica di merito. In questo modo per un’azienda è più facile individuare la persona che dispone delle competenza che cerca. Un social quindi che dovrebbe far vincere il migliore. Ma si può ridurre il valore di una persona ad un numero? Di tutto questo parla il nostro film. Il mondo degli adulti è pieno di furbacchioni pronti a fregarti, a intestarsi l’idea e sfruttarla senza nemmeno lasciarti le briciole, di banche che non hanno alcun interesse ad investire sui giovani, di truffatori pronti a farsi pagare (in nero) per rendere operativa la tua idea, di Gatto e Volpe con il loro albero dei miracoli...