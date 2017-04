The Startup: nuove clip e video musicale del film di Alessandro D'Alatri

Di Pietro Ferraro sabato 8 aprile 2017

The Startup: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Alessandro D'Alatri nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

Ha debuttato nei cinema The Startup di Massimo D'Alatri, il racconto di un ragazzo che inventa un nuovo “social” che valuta ed evidenzia il merito di chi cerca lavoro. Quel giovane esiste e si chiama Matteo Achilli.

01 Distribution ha reso disponibili nuove clip con scene tratte dal film e un video musicale con il brano "Andrà tutto bene" del cantatuore e rapper Nesli.

Credo che in questo periodo storico ci sia bisogno di rilanciare speranza e fiducia. Almeno in se stessi. Sappiamo tutti quanto sia difficile, ma non impossibile. Questo film è un piccolo contributo per non dimenticarlo mai. Alessandro D'Alatri

Tecnicamente è stato un film che mi ha chiesto una grande attenzione nella scelta del linguaggio. Oggi le soluzioni sono praticamente infinite, ma gli ambienti, e l’agilità produttiva mi hanno fatto incontrare strumenti che non avevo ancora mai usato. Per questo devo un grazie a Ferran, il direttore della fotografia, che in un film sul talento è stato un invisibile protagonista. Come con lui, ho avuto il privilegio di lavorare con una troupe in “stato di grazia”, che ha reso possibile quello che a volte sembra impossibile. Alessandro D'Alatri

Il “vero” Matteo Achilli è un ragazzo della periferia di Roma del 1992 che ha subito sulla propria pelle alcune ingiustizie durante il periodo del liceo: dal licenziamento del padre, alle mancate convocazioni alle gare di nuoto nonostante i meriti sportivi. Nel 2012 lancia la sua startup, Egomnia, investendo parte dei soldi della liquidazione del padre mentre inizia il suo percorso universitario a Milano. Egomnia.com è un portale che mette in contatto in modo meritocratico i ragazzi in cerca di opportunità lavorative con le aziende. Un progetto ambizioso che viene promosso dai suoi coetanei che vedono in Egomnia un valido strumento per l'Italia per combattere i favoritismi e la disoccupazione giovanile. Oggi Egomnia conta oltre 850 mila iscritti e 1.200 aziende clienti tra cui Microsoft, Vodafone, Generali, Heineken ed Ericsson ed ha messo in contatto con le aziende oltre 60.000 ragazzi italiani. Il sogno di Matteo si sta realizzando dimostrando a tutti i giovani che con la tenacia, l'impegno e un pizzico di fortuna, tutto è possibile.





La trama segue un 18enne che crea un social network dalle enormi potenzialità che lo porterà al centro dell'attenzione e gli permetterà di approdare da una borgata romana ai lussuosi salotti milanesi.

Il produttore Luca Barbareschi parla della storia vera dietro al film.

Matteo Achilli, il ragazzo protagonista del nostro film, esiste davvero. Oggi ha 24 anni, ma l’idea che ha rivoluzionato la sua vita l’ha avuta a 18 anni, quando era in V liceo. È un ragazzo romano che vive in borgata. Non è un genio. E, a dirla tutta, non si è ancora laureato. Un ragazzo come tanti quindi. Un ragazzo che però si è inventato un lavoro. Ecco, questo è quello che ci ha colpito da subito nella storia di Achilli: è uscito dal coro del lamento per iscriversi a quello del “darsi da fare”. Per carità, ognuno deve fare la propria parte: lo Stato, le Istituzioni... ma anche ciascuno di noi. E la sua idea, incarnata in un social chiamato Egomnia, ci è piaciuta ancora di più perché collegata alla meritocrazia. Egomnia infatti, ha come obiettivo quello di organizzare i curricula degli iscritti e, attraverso un algoritmo, sintetizzarli in una valutazione numerica che li inserisce in una classifica di merito. In questo modo per un’azienda è più facile individuare la persona che dispone delle competenza che cerca. Un social quindi che dovrebbe far vincere il migliore. Ma si può ridurre il valore di una persona ad un numero? Di tutto questo parla il nostro film. Il mondo degli adulti è pieno di furbacchioni pronti a fregarti, a intestarsi l’idea e sfruttarla senza nemmeno lasciarti le briciole, di banche che non hanno alcun interesse ad investire sui giovani, di truffatori pronti a farsi pagare (in nero) per rendere operativa la tua idea, di Gatto e Volpe con il loro albero dei miracoli...





Il tasso di disoccupazione per i giovani italiani ha ormai superato il 44%. Il massimo storico assoluto dal 1977 (dati Istat). Se hai tra i 15 e i 24 anni nell’Italia di oggi, non hai speranze per il futuro...

Qual è il sogno di ogni ragazzo (e non solo) di oggi? Inventare una app e svoltare! È quello che accade a Matteo Achilli, 18enne romano, che esasperato dall’ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che fa incontrare in modo innovativo, domanda e offerta di lavoro. All’inizio nessuno crede al progetto e molti sono i falchi pronti ad approfittare di lui. Ad un certo punto arriva la svolta. Ed il ragazzo si ritrova così, da un giorno all’altro, al centro degli interessi del mondo che conta. Da Roma a Milano, dalla borgata del Corviale ai salotti milanesi: in breve tempo Matteo acquista popolarità e soldi. La sua faccia è sulle prime pagine dei giornali e la sua startup conta migliaia di iscritti. Ma il mondo del successo è una giungla: sei preda o predatore. C’è un prezzo da pagare: la famiglia, l’amicizia, l’amore. Cosa sceglierà Matteo?

