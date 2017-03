The Startup: trailer del film di Alessandro D'Alatri

01 Distribution ha reso disponibile il trailer ufficiale di The Startup, il nuovo film basato su una storia vera diretto dal regista Alessandro D'Alatri nei cinema dal prossimo 6 aprile.

Matteo è un 18enne che dopo l'ennesima delusione lavorativa crea un social network dalle enormi potenzialità che lo porterà al centro dell'attenzione e gli permetterà di approdare da una borgata romana ai lussuosi salotti milanesi. Ma soldi e successo hanno sempre un prezzo e Matteo si troverà di fronte ad una scelta dolorosa che potrebbe trasformare la sua vita non solo dal punto di vista lavorativo.

Il tasso di disoccupazione per i giovani italiani ha ormai superato il 44%. Il massimo storico assoluto dal 1977 (dati Istat). Se hai tra i 15 e i 24 anni nell’Italia di oggi, non hai speranze per il futuro...

The Startup è interpretato da Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli e Massimiliano Gallo.

01 Dstribution ha reso disponibili foto, trama e locandina di The Startup, il nuovo film di Alessandro D'Alatri (La pelle, Casomai) basato su una storia vera e in arrivo nei cinema italiani il prossimo 6 aprile.

Il film è interpretato da Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli e Massimiliano Gallo.

Il tasso di disoccupazione per i giovani italiani ha ormai superato il 44%. Il massimo storico assoluto dal 1977 (dati Istat). Se hai tra i 15 e i 24 anni nell’Italia di oggi, non hai speranze per il futuro. Questa è la drammatica fotografia scattata sul mondo del lavoro giovanile italiano. Una fotografia che è accompagnata da sfiducia, pessimismo, rassegnazione. I nostri giovani sono così scoraggiati dal nutrire perfino dubbi sulla necessità di studiare per disporre di una preparazione che consenta loro di avere più chance sul mercato. Questo, anche perché quanto più la situazione è dura tanto più si ha la sensazione che chi ha le conoscenze giuste raggiungerà un obiettivo, mentre gli altri continueranno a girare a vuoto alternando superflui colloqui di lavoro all’invio inutile di curricula in ordine sparso. I giovani, il lavoro, il talento, il merito, il futuro. Sono questi i territori in cui si muove la nostra storia. Sono questi i temi che vengono declinati. Temi che si incardinano sull’arco narrativo del romanzo di formazione. Ovvero il percorso di un ragazzo che diventa uomo.

Alessandro D'Alatri - Regista