Into the Water, la Dreamworks porta al cinema il nuovo romanzo di Paula Hawkins

Di Federico Boni venerdì 17 febbraio 2017

Into the Water di Paula Hawkins al cinema con la Dreamworks.

La ragazza del treno: recensione in anteprima Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux e Luke Evans protagonisti di La ragazza del treno. Leggete la nostra recensione Dopo il boom de La Ragazza del Treno, con sei milioni di copie vendute solo negli Usa e quasi 20 in tutto il mondo, le librerie del Globo attendono con l'acquolina in bocca la nuova fatica di Paula Hawkins. Into the Water il titolo del suo secondo romanzo, in uscita il 2 maggio negli States e già opzionato dalla Dreamworks per tramutarsi in lungometraggio. Marc Platt e Jared LeBoff produrranno la pellicola, con la stessa Hawkins produttrice esecutiva. L'adattamento cinematografico del suo primo romanzo, interpretato da Emily Blunt, costato 45 milioni e diretto da Tate Taylor, ha incassato 173,185,859 dollari in tutto il mondo.

Anche Into the Water, neanche a dirlo, ha delle protagoniste femminili dal lato oscuro e misterioso. Questo nuovo romanzo è ambientato in una città dove i corpi di una madre single e di una ragazza adolescente vengono trovati sul fondo di un fiume. A risentirne maggiormente una 15enne, che ha perso in un colpo solo la migliore amica e la madre, ritrovandosi ora tra le grinfie della sorella della mamma, per lei estranea a tutti gli efetti.

Anche La ragazza del treno aveva visto Paula collaborare con la Dreamworks. Regista, al momento, sconosciuto.

Fonte: HollywoodReporter