Logan, Hugh Jackman conferma l'addio a Wolverine

Attesissimo al Festival di Berlino, Logan di James Mangold certificherà l'addio di Hugh Jackman al personaggio di Wolverine. A confermarlo via E! News, una volta per tutte, l'attore australiano, che di fatto deve tutto al mutante Marvel.

'Non esiste fotogramma di questo film in cui non possa dire di averci messo tutto me stesso. Non avrei potuto realizzarlo se non avessi preso la decisione, dentro di me, che questo sarebbe stato. Non ho fatto alcun compromesso. Non ho rinunciato a nulla. Molte persone sono rimaste male all’annuncio del mio abbandono al personaggio. È un ruolo che amo. Devo la mia carriera a Wolverine'.