Tremors 6: iniziate le riprese del sequel con Michael Gross

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

Tremors 6: Al via le riprese del sesto capitolo della saga "monster".

L'intrepido cacciatore di mostri Burt Gummer e suo figlio Travis si trovano in un remoto focolaio di vermi giganti mangiauomini nel sesto capitolo del popolarissimo franchise Tremors. Attualmente le riprese sono in corso a Città del Capo, in Sudafrica, questa nuova commedia horror trova la coppia in una remota stazione di ricerca dove sono oggetto di un attacco da quelli che Burt teme potrebbero essere Graboids dotati di armi. Tremors 6 uscirà direttamente in Blu-ray e DVD nel 2018 da Universal 1440 Entertainment, una società di produzione parte di Universal Pictures Home Entertainment.

Il commento di Glenn Ross, direttore generale e vice presidente esecutivo di Universal 1440 Entertainment.

Questo si prepara ad essere il film più folle ed esagerato nella saga Tremors fino ad oggi. Regalerà al franchise una combinazione di suspense, azione e umorismo portandolo a nuove esplosive altezze.

Michael Gross (Casa Keaton, il franchise Tremors franchising) e Jamie Kennedy (The Cleveland Show, il franchise Scream) tornano nei panni di Burt Gummer e Travis Welker insieme ai nuovi arrivi del franchise, Tanya van Graan (Death Race: Inferno, Zulu), Rob van Vuuren (Mandela: Long Walk to Freedom) e Greg Kriek (Momentum).

Tremors 6 è diretto da Don Michael Paul (Sniper: Legacy, Tremors 5: Bloodlines) da uno script di John Whelpley (Tremors 5: Bloodlines, "Dallas"). Il film è prodotto da Mike Elliot (Un poliziotto alle elementari 2, Halloween II). Il direttore della fotografia è Hein de Vos (District 9, Dominion).





Burt Gummer (Michael Gross) e suo figlio Travis Welker (Jamie Kennedy) si ritrovano immersi fino al collo in Graboids e Ass-Blasters quando si dirigono verso il Canada per indagare su una serie di attacchi di letali vermi giganti. Appordati ad un remoto centro di ricerca nella tundra artica, Burt comincia a sospettare che i Graboids sia stati segretamente utilizzati come armi, ma prima che possa dimostrare la sua teoria, viene infettato da veleno Graboid. Con solo 48 ore di vita, l'unica speranza è quella di creare un antidoto da veleno fresco, ma per fare questo, qualcuno dovrà capire come mungere un Graboid!

Fonte: Movieweb