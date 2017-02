Star Wars 8: Disney e Lucasfilm annunciano il "Force Friday II"

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

Rivelato il packaging dei nuovi prodotti che vede protagonista il trio Poe, Rey e Finn.

Disney e Lucasfilm hanno annunciato il Force Friday II, l’evento globale dedicato ai fan di tutte le età per celebrare il lancio dei nuovi prodotti ispirati all’attesissimo film “Star Wars: The Last Jedi” . Giochi, collezionabili, libri, abbigliamento e molto altro saranno in vendita dalla mezzanotte (00.01) del prossimo 1° settembre 2017 e i punti vendita di tutto il mondo si preparano ad aprire le porte per celebrare questo eccezionale evento Star Wars.

Il primo Force Friday, nel 2015, è stato un evento unico che ha unito i fan dei 5 continenti in una celebrazione mondiale del mondo Star Wars senza precedenti. Siamo davvero emozionati nell’annunciare che il Force Friday si ripeterà per “Star Wars: The Last Jedi” . Il programma degli eventi di quest’anno è ancora top secret ma aspettatevi qualcosa di epico, all’altezza delle aspettative che si sono create intorno al prossimo episodio della saga di Star Wars. Jimmy Pitaro, Chairman, Disney Consumer Products and Interactive Media

Nel 2015 i fan di tutto il mondo hanno partecipato al Force Friday, con centinaia di migliaia di persone che si sono presentate nei negozi allo scattare della mezzanotte per essere tra i primi ad avere tra le mani l’esclusivo merchandise di Star Wars: Il Risveglio della Forza. In quell’occasione i giochi della linea furono svelati attraverso un evento di unboxing in live-streaming mondiale producendo oltre 18 ore di filmati da 15 differenti città e 12 Paesi e generando milioni di visualizzazioni su You Tube. I fan hanno condiviso le loro esperienze sui social network, con quasi 3 miliardi di impression su Twitter, usando l’hashtag #forcefriday.

È stato molto emozionante prendere parte al Force Friday di Star Wars nel 2015, e non vediamo l’ora di coinvolgere tutti i fan durante il prossimo Force Friday II, quando sveleremo i nuovi prodotti dedicati a “Star Wars: The Last Jedi” . Sarà un evento mondiale che unirà fan e famiglie, dando loro la possibilità di creare e condividere esperienze con gli altri. Jill Wilfert, Vice President of global licensing and entertainment di LEGO Group

I dettagli su come i fan potranno partecipare all’evento verranno svelati più avanti, ma il lancio a livello globale darà vita a un’esperienza davvero unica per i fan, utilizzando le nuove tecnologie unite alla mitologia della saga di Star Wars. Come nel 2015, i prodotti di “Star Wars: The Last Jedi” rimarranno segreti fino al Force Friday II, giorno in cui verranno svelate ai fan molte sorprese. Oltre a introdurre nuovi personaggi del film in versione giocattolo, la linea consoliderà il successo di prodotti come BB8 di Sphero, introducendo tecnologie sempre più innovative per rendere ancora più realistici i personaggi e le storie di Episodio VIII.

I giochi occupano da sempre un ruolo essenziale nell’universo di Star Wars, e noi siamo orgogliosi di far parte di questo patrimonio da quarant’anni. La nuova linea di prodotti dedicata a “Star Wars: The Last Jedi” è la più innovativa finora, e siamo molto emozionati all’idea di svelarla durante il Force Friday II. Samantha Lomow, Senior Vice President di Hasbro

Star Wars: Il Risveglio della Forza è il film che ha incassato di più in assoluto negli Stati Uniti e questo successo è stato replicato anche nel retail. NPD ha dichiarato che Star Wars è stata la linea più venduta negli Stati Uniti nel 2016 e nel 2015, e che durante la settimana del Venerdì della Forza, per ogni 11$ spesi in giocattoli, 1$ è stato speso in giocattoli dedicati a Star Wars.

La popolarità del film ha anche portato Star Wars nella top ten dei giochi per maschi e femmine, per la prima volta in assoluto, nel 2015.

E' stato svelato al pubblico anche il nuovo packaging dei prodotti dedicati a “Star Wars: The Last Jedi” . La confezione vede protagonista l’eroina femminile, Rey, accanto a Poe Dameron e Finn. Il trio di eroi personalizzerà i packaging di Star Wars a partire dal 1° settembre 2017.

Per rimanere aggiornati sul #ForceFriday e su tutti i prodotti in arrivo legati al film “Star Wars: The Last Jedi” è possibile consultare il sito StarWars.com, e seguire le conversazioni online usando l’hashtag #ForceFridayII.