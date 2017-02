Al cinema dal 16 febbraio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

La saga Resident Evil si conclude con il "Capitolo finale" e arrivano i candidati agli Oscar "Moonlight" e "Manchester by the Sea".

- Mamma o papà? (Italia 2016 - Commedia - Durata 98 minuti) di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino, Marianna Cogo, Alvise Marascalchi. Trama: Dopo quindici anni di matrimonio, Valeria e Nicola hanno deciso di divorziare in maniera civile. L’amore finisce, non è una tragedia ed è meglio fermarsi in tempo. Sono d’accordo su tutto, alimenti, case tranne che per l'affidamento dei figli, nessuno dei due vuole occuparsene. TRAILER UFFICIALE

Mamma o Papà? di Riccardo Milani: Recensione in Anteprima Paola Cortellesi e Antonio Albanese atipici genitori che NON vogliono l'affidamento dei figli in 'Mamma o Papà' di Riccardo Milani.

- Absolutely Fabulous -Il Film (Gran Bretagna, 2016 - Commedia - Durata 91 minuti) di Mandie Fletcher con Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha, Jane Horrocks, June Whitfield. Trama: Edina e Patsy trasudano sfarzo e glamour e vivono la vita di agi a cui sono abituate a base di shopping, alcol, droghe e locali notturni più alla moda di Londra. Le due vengono accusate di un grave incidente avvenuto durante un modaiolo party di lancio e si ritrovano coinvolte in una tempesta mediatica e perseguitate dai paparazzi. Fuggendo senza un soldo nel parco giochi per super-ricchi, la Costa Azzurra, elaborano un piano per rendere la loro fuga permanente e vivere alla grande per sempre. TRAILER ITALIANO

- Autobahn - Fuori controllo (Gran Bretagna / Germania 2016 - Azione - Durata 99 minuti) di Eran Creevy con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley, Anthony Hopkins, Nadia Hilker. Trama: Casey e Juliette si incontrano e si innamorano durante un viaggio in Europa. Quando a Juliette viene diagnosticata una grave malattia, Casey decide di derubare il temuto gangster Hagen (Anthony Hopkins) per pagare le cure di Juliette, ma la rapina non va come previsto e Casey e Juliette si ritrovano in fuga e braccati. TRAILER ITALIANO

Autobahn - Fuori controllo: Recensione in Anteprima Anthony Hopkins e Ben Kingsley per la prima volta insieme sul set in Autobahn - Fuori controllo, Fast and Furious a tinte romantiche girato in Germania.

- Ballerina (Francia / Canada 2016 - Animazione - Durata 89 minuti) di Eric Summer, Éric Warin con le voci di Emanuela Ionica, Alex Polidori, Eleonora Abbagnato, Francesco Prando, Federico Russo, Sabrina Ferilli. Trama: Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare Ballerina, diventa una studentessa di danza all'Opéra de Paris dove potrà apprendere le basi della danza e lavorando duramente trasformare i suoi sogni in realtà. TRAILER ITALIANO

Manchester by the Sea (USA 2016 - Drammatico - Durata 135 minuti) di Kenneth Lonergan con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Gretchen Mol. Trama: Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee diventa il tutore legale del nipote. Lee è così costretto ad affrontare il tragico passato che lo separava da sua moglie Randi e dal paese in cui è nato e cresciuto. TRAILER ITALIANO

Manchester by the Sea: recensione in anteprima del film di Kenneth Lonergan Il 16 febbraio 2017 arriva nei cinema italiani il dramam di Kenneth Lonergan candidato a 6 Premi Oscar.

- Moonlight (USA 2016 - Drammatico - Durata 110 minuti) di Barry Jenkins con Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Andre Holland, Jharrel Jerome, Edson Jean, Jaden Piner. Trama: Moonlight racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo. TRAILER ITALIANO

Moonlight: recensione in anteprima Un film che non avevamo mai visto prima da un talento immenso: Moonlight è il film dell'anno.

Resident Evil: The Final Chapter (Germania / Australia / Canada / Francia 2016 - Azione - Durata 110 minuti) di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Fraser James. Trama: Alice è l’unica sopravvissuta di quella che doveva essere la battaglia finale dell’umanità contro i non morti. Adesso, deve fare ritorno al luogo in cui l’incubo ha avuto inizio, l’Alveare di Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta chiamando a raccolta tutte le sue forze, per la battaglia finale contro l’unica sopravvissuta all’apocalisse. TRAILER ITALIANO

Resident Evil: The Final Chapter - recensione in anteprima Si chiude la parabola di Milla Jovovich, protagonista indiscussa della saga cinematografica di Resident Evil. O forse no. Leggete la nostra recensione di Resident Evil: The Final Chapter