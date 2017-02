Sharknado 5: tornano Ian Ziering e Tara Reid

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

Sharknado 5 si sta girando in Bulgaria con Ian Ziering e Tara Reid ancora a bordo.

Syfy e The Asylum hanno annunciato che Ian Ziering e Tara Reid torneranno in Sharknado 5 (titolo provvisorio) e riprenderanno i ruoli degli eroici ammazzasquali Fin Shepard e April Wexler. Le riprese si stanno svolgendo in Bulgaria e il cast di Sharknado 5 vedrà anche il ritorno di Cassie Scerbo come Nova, la barista vista nello Sharknado originale.

Sharknado 4: recensione Quarto capitolo per la serie di film "disaster-horror" Sharknado prodotta da Syfy e The Asylum.

Sharknado 5 tornerà a mostrarci gli effetti devastanti delle letali tempeste infestate da squali che stavolta colpiranno città di tutto il mondo, con le riprese che si terranno in 5 diverse nazioni, tra cui Regno Unito e Australia. Anthony C. Ferrante, che ha diretto i primi quattro film, è tornato a timone di quest'ultimo capitolo, basato su una sceneggiatura di Scotty Mullen. Syfy ha anche rilasciato un breve estratto dalla sceneggiatura, il che dimostra che uno Sharknado si è abbattuto su Londra, vicino ai cancelli di Buckingham Palace.

Da segnalare che l'anno scorso Thunder Levin, che ha scritto i primi quattro film di Sharknado, ha rivelato in un'intervista di aver sviluppato una storia per i prossimi tre film, Sharknado 5, Sharknado 6 e Sharknado 7, che ha presentato alla The Asylum. Sharknado 5 sarà il primo film del franchise Sharknado non scritto da Thunder Levin sostituito da Scotty Mullen, che ha scritto l'horror Zoombies e servito come direttore del casting su Sharknado 4.

Sharknado 2: The Second One - recensione Squali a pioggia su New York e citazioni horror nel sequel "Sharknado 2: The Second One" - Leggi su Cineblog la recensione in anteprima del sequel targato "The Asylum".

L'originale Sharknado del 2013 ambientato a Los Angeles è diventato un fenomeno in tutto il mondo e parte della cultura pop. In Sharknado 2 era New York il bersaglio del disastro, mentre in Sharknado 3 un mega-sharknado si spostava sulla East Coast da Washington alla Florida. Nella più recente puntata, Sharknado 4, le tempeste infestate da squali sono diventate nazionali. Il film si è concluso con la Torre Eiffel strappata via da Parigi e crollata sulle cascate del Niagara, un'indicazione agghiacciante che nessuno al mondo è al sicuro.

Ora, in Sharknado 5, con gran parte del Nord America in rovina, il resto del mondo attende l'inevitabile, uno sharknado globale. Fin Shepard e la sua famiglia devono porre fine a questo disastro prima che la Terra venga completamente cancellata. Sharknado 4 si sovlgeva cinque anni dopo Sharknado 3, ma non è stato confermato se ci sarà un altro grande salto in avanti nel tempo. Syfy non ha annunciato quando Sharknado 5 debutterà, ma i primi quattro film hanno tutti debuttato sul canale via cavo durante il mese di luglio, quindi sembra probabile che Sharknado 5 seguirà l'esempio.

Fonte: Movieweb