Shockwave - Appuntamento a Hiroshima per Cary Fukunaga

Di Federico Boni venerdì 17 febbraio 2017

Cary Fukunaga e lo sceneggiatore di Drive per raccontare come si arrivò a quel 14 agosto 1945, quando la prima bomba atomica della Storia venne sganciata su Hiroshima.

IT perde Cary Fukunaga, il regista abbandona il film A 3 settimane dal via alle riprese Cary Fukunaga abbandona la trasposizione cinematografica di IT Sarà Cary Fukunaga, regista della prima straordinaria stagione di True Detective, a realizzare l'adattamento cinematografico di Shockwave: Countdown to Hiroshima, libro di Stephen Walker arrivato in Italia grazie a Longanesi con il titolo Appuntamento a Hiroshima.

Ad occuparsi dello script Hossein Amin, sceneggiatore di Drive, con la Universal Pictures dietro l'ambizioso progetto. Il libro ripercorre le quattro settimane dal 16 luglio 1945 - quando nel deserto del New Mexico viene sperimentata la prima bomba atomica - al 14 agosto 1945 - data della resa del Giappone - con un ritmo serratissimo, che nell'avvicinarsi al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki diventa un vero e proprio conto alla rovescia ora per ora, minuto per minuto. Il lettore assiste così all'intrecciarsi delle esperienze dei protagonisti di questo evento tragico: i capi militari nel Pacifico e al Pentagono, il presidente degli Stati Uniti, gli equipaggi della missione americana, le storie emblematiche di alcuni testimoni giapponesi. Esperienze narrate vividamente dall'autore sulla base di fonti documentali e interviste esclusive realizzate per l'occasione.

A produrre la pellicola Tim Bevan, Liza Chasin e Eric Fellner per la Working Title Films. Per Cary Fukunaga, per anni impegnato alla trasposizione cinematografica di IT prima di abbandonare il tutto, significherà tornare sul set due anni dopo Beasts of No Nation.

Fonte: Comingsoon.net