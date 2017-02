Oscar 2017 miglior attrice protagonista: Elle, Loving, Jackie, La La Land, Florence

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

Il prossimo 26 febbraio saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2017. Scopri e vota con Blogo tutti i candidati alla categoria Miglior attrice non protagonista.

Prosegue la nostra carrellata sui candidati ai prossimi Oscar 2017 categoria per categoria, in un countdown che ci accompagnerà fino alla cerimonia di premiazione fissata per domenica 26 febbraio.

Oscar 2017: tutte le nomination Dal Samuel Goldwyn Theater l'annuncio delle candidature degli Oscar 2017.

Archiviate le categorie Migliore scenografia, costumi, trucco, fotografia, sonoro, montaggio sonoro, colonna sonora, canzone originale, effetti speciali, sceneggiatura non originale, sceneggiatura originale, montaggio, corto d'animazione, documentario, film d'animazione, regia, film straniero, corto live-action, corto documentario, attrice non protagonista e attore non protagonista, oggi ci occupiamo della Miglior attrice protagonista.

Le attrici candidate come "protagonista" in questa edizione sono: Isabelle Huppert per Elle, Ruth Negga per Loving, Natalie Portman per Jackie, Emma Stone per La La Land e Meryl Streep per Florence.

Isabelle Huppert per "Elle"

Unica candidatura per il dramma Elle di Paul Verhoeven, adattamento cinematografico del romanzo "Oh..." di Philippe Djian. il film racconta di una donna manager forte e decisa, interpretata da Isabelle Huppert, la cui vita cambia inesorabilmente quando viene aggredita e violentata nella sua casa da uno sconosciuto.

L'attrice francese Isabelle Huppert è alla sua prima candidatura all'Oscar e per il suo ruolo in Elle si è già aggiudicata un Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico.





Ruth Negga per "Loving"

Unica candidatura per il dramma biografico Loving diretto da Jeff Nichols. Il film racconta la battaglia in tribunale durata nove anni di Richard e Mildred Loving, una coppia interrazziale che negli anni '50 subisce un arresto e una condanna dallo stato segregazionista della Virginia.

L'attrice irlandese di origine etiope Ruth Negga è alla sua prima candidatura all'Oscar. I crediti di Negga includono ruoli di supporto in Breakfast on Pluto (2005), Fury (2012), 12 anni Schiavo (2013), World War Z (2013) e Warcraft - L'inizio (2016). L'attrice è anche nota per il ruolo di Raina nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D..





Natalie Portman per "Jackie"

Sono 3 in totale le nomination collezionate dal biopic Jackie di Pablo Larraín (le altre due sono per i costumi e la colonna sonora). Il film è incentrato sul periodo da first lady di Jacqueline Kennedy interpretata da Natalie Portman e in particolare agli eventi successivi all'assassinio di suo marito, il presidente John F. Kennedy, avvenuto nel 1963 a Dallas in Texas.

L'attrice statunitense di origine israeliana Natalie Portman è alla sua terza candidatura all'Oscar con una statuetta vinta nel 2011 come miglior attrice protagonista del dramma Il cigno nero. L'altra candidatura la Portman l'ha ricevuta nel 2005 come miglior attrice non protagonista per il dramma sentimentale Closer di Mike Nichols.





Emma Stone per "La La Land"

Sono 14 in totale le nomination collezionate dal musical La La Land di Damien Chazelle che racconta le vicissitudini artistiche e la storia d'amore tra il pianista jazz Sebastian (Ryan Gosling) e l'aspirante attrice Mia (Emma Stone) che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

L'attrice statunitense Emma Stone è alla sua seconda candidatura all'Oscar dopo quella ricevuta nel 2015 come miglior attrice non protagonista nel dramma Birdman. La Stone per la sua interpretazione in La La Land si è già aggiudicata un Golden Globe per la Migliore attrice in un film commedia o musicale, una Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia, lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice cinematografica e il BAFTA alla migliore attrice protagonista.





Meryl Streep per "Florence"

Sono 2 in totale le nomination collezionate dal biopic Florence di Stephen Frears (l'altra è per i migliori costumi). Il film racconta la storia vera della famigerata cantante d'opera Florence Foster Jenkins, interpretata da Meryl Streep, diventata nota per le sue scarse abilità canore.

L'attrice statunitense Meryl Streep è una veterana della categoria con all'attivo ben 20 nomination all'Oscar e tre stauette vinte nel 1979 per il dramma Kramer contro Kramer (Migliore attrice non protagonista), nel 1983 per il dramma La scelta di Sophie (Miglior attrice protagonista) e nel 2012 per i ruolo del primo ministro britannico Margaret Thatcher nel biopic The Iron Lady (Miglior attrice protagonista).