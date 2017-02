Hunger Games: nuova action figure di Jennifer Lawrence in "Il canto della rivolta"

Di Pietro Ferraro venerdì 17 febbraio 2017

Dall'ultimo capitolo della saga "Hunger Games" una nuova action-doll della Katniss Everdeen di Jennifer Lawrence.

I film di Hunger Games, una saga da quasi tre miliardi di dollari d'incasso, hanno catapultato Jennifer Lawrence allo status di star del cinema e senza dubbio a livello di qualità stiamo parlando della miglior serie "Young Adult" portata sul grande schermo.

Star Ace Toys ha voluto fare un regalo ai fan di Katniss Everdeen annunciando una nuova action-doll in scala 1:6 che ritrae Jennifer Lawrence così come appare negli ultimi due film della saga "Il canto della rivolta Parte 1 & 2" con una stilosa divisa / armatura nera da arciere munita di ali nere fissate con magneti, una faretra magnetizzata, un set di mani intercambiabili per varie pose e impugnature e una bandiera della Resistenza.

La figure alta circa 30 cm, con oltre 30 punti di articolazione ha nel volto il suo punto di forza vista la notevole somiglianza con Jennifer Lawrence, acconciatura inclusa.

COSTUME: set armatura nera (anteriore e posteriore), stemma Mockingjay, protezioni braccia e gambe, pantaloni neri, scarpe.

ACCESSORI: arco, 6 frecce (2 rosse, 2 gialle, 2 grigie), coppia di ali (con magnete), faretra (con magnete), bandiera rossa e base per esporre la figure.