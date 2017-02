Film 2018-2019: James Cromwell in Jurassic World 2 - Michelle Rodriguez per Widows

Di Federico Boni venerdì 17 febbraio 2017

Steve McQueen torna sul set con l'adattamento cinematografico della miniserie inglese Widows.

Film 2018-2019: Triple Frontier per Mahershala Ali - Vince Vaughn wrestler per Fighting With My Family Mahershala Ali al fianco di Tom Hardy e Channing Tatum in Triple Frontier. - Jurassic World 2: James Cromwell (L.A. Confidential, Io, Robot, The Young Papa) si è aggiunto al cast di Jurassic World 2. Parola dell'Hollywood Reporter. Non specificato il ruolo che andrà a ricoprire l'attore, che va così a raggiungere Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, Toby Jones, Justice Smith, Rafe Spall, Ted Levine e Daniella Pineda. A dirigere il tutto JA Bayona, con Colin Trevorrow e Derek Connolly allo script. Via alle riprese a marzo, per poi uscire in sala il 22 giugno 2018.

- Widows: Michelle Rodriguez sarà la protagonista del nuovo attesissimo film di Steve McQueen, fermo dal trionfo agli Oscar di 12 anni Schiavo. Widows il titolo, adattamento cinematografico dell'omonima miniserie britannica del 1983. McQueen si occuperà anche dello script insieme a Gillian Flynn, autrice nonché sceneggiatrice di Gone Girl. La Rodriguez va a raggiungere i già annunciati Viola Davis e Cynthia Erivo, per una storia che in tv vedeva tre vedove vendicare i rispettivi mariti, uccisi in azione in quanto ladri. Le tre donne completeranno il lavoro mai finito dai rispettivi coniugi.

- Predator: "Sto lavorando a Predator, che non è un sequel. Shane Black ha realizzato qualcosa di completamente originale, mantenendo l'ambientazione nell'universo di Predator, pur essendo completamente nuovo. La storia che sarà ambientata nel presente e sarà radicata in qualcosa di reale. E' veramente un approccio fresco. Non penso che vedrete Arnold Schwarzenegger". Così Boyd Holbrook, protagonista del nuovo Predator, ha confermato l'assenza di Schwarzenegger dal set del nuovo Predator, in uscita il 9 febbraio del 2018. Nel cast, oltre a Holbrook, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).