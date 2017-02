Radioactive, Marjane Satrapi porta al cinema la graphic novel su Marie Curie

Di Federico Boni venerdì 17 febbraio 2017

Marie & Pierre Curie, la loro vita di scienziati e innamorati diventa cinema con la regista di Persepolis.

L'incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea diventa film - Marjane Satrapi alla regia La regista di Persepolis per la trasposizione cinematografica del best seller 'L'incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea' Tre anni dopo The Voices, suo primo e ad oggi unico film in lingua inglese, Marjane Satrapi si appresta a tornare sul set per adattare Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout, graphic novel di Lauren Redniss. Parola di Deadline.

A produrre la pellicola la Working Title e Studiocanal, con Jack Thorne alla sceneggiatura. La graphic novel, come si intuisce dal titolo, racconta la straordinaria vita di Marie Curie, chimica e fisica polacca naturalizzata francese due volte premio Nobel. La prima nel 1903 per la fisica (assieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel), per i loro studi sulle radiazioni; e la seconda nel 1911 per la chimica, per la sua scoperta del radio e del polonio. Ancora oggi Marie Curie è l'unica donna tra i quattro vincitori di più di un Nobel e, insieme a Linus Pauling, l'unica ad averlo vinto in due aree differenti.

Oltre alle sue scoperte, il film seguirà passo passo la storia d'amore con il marito Pierre, sposato nel 1895 e al suo fianco anche nella ricerca scientifca. Riprese pronte a partire in autunno e casting in corso.

Fonte: Deadline