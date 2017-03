The Nun: iniziate le riprese dello spin-off di The Conjuring

Di Federico Boni mercoledì 22 marzo 2017

The Nun, lo spin-off di The Conjuring, ha iniziato le riprese.

Warner Bros. ha dato ufficialmente il via alle riprese di The Nun, il secondo spin-off della serie horror The Conjuring dopo Annabelle. Il regista Corin Hardy è ora al lavoro sul film horror che è previsto in uscita il 13 luglio 2018.

Hardy meglio conosciuto per il suo film horror The Hallow, oltre ad essere essere il regista designato per il travagliato remake Il Corvo, ha utilizzato Twitter per annunciare che la produzione di The Nun è ufficialmente iniziata. Ha pubblicato una foto della porta del suo ufficio con attaccato un semplice pezzo di carta su cui è riportato il suo nome e il titolo del film insieme al seguente messaggio.

E così si comincia...

Warner Bros. ha fatto centro con L'evocazione - The Conjuring del regista James Wan che nel 2013 ha incassato la bellezza di 318 milioni di dollari in tutto il mondo conquistando pubblico e critica. The Nun sarà basato sulla demoniaca suora Valek, personaggio introdotto nel sequel The Conjuring - Il caso Enfield (320 milioni d'incasso) ancora diretto da James Wan che per The Nun è a bordo come produttore e co-sceneggiatore.

Per quanto riguarda Annabelle, nonostante gli ottimi incassi il film è stato una delusione, quindi attendiamo con curiosità l'imminente Annabelle 2 di David F. Sandberg (Lights Out) che forse renderà giustizia alle potenzialità orrorifiche dell'ormai popolare bambola demoniaca che ha debuttato nel prologo di L'evocazione - The Conjuring.

The Nun, lo spin-off di The Conjuring uscirà il 13 luglio 2018

The Nun, lo spin-off di The Conjuring ha trovato un regista Sarà Corin Hardy a girare The Nun, 2° spin-off horror de l'Evocazione. Ha finalmente trovato una data d'uscita The Nun, secondo spin-off legato a l'Evocazione. La New Line Cinema ha annunciato l'uscita in sala per il 13 luglio del 2018, data che vedrà l'horror sfidare Hotel Transylvania 3 e Amusement Park.

Corin Hardy, che in precedenza ha diretto il corto animato Butterfly, diversi video musicali e l'horror The Hallow, si occuperà della regia. Scritto da Gary Dauberman e James Wan, e prodotto da Wan insieme a Peter Safran, The Nun sarà come detto il secondo spin-off di The Conjuring dopo Annabelle, che tornerà in sala l'11 agosto prossimo con il 2° capitolo.

Un franchise spaventosamente ricco per la Warner, partito con i 318 milioni di dollari incassati dal primo l'Evocazione, i 320 dal secondo e i 257 targati Annabelle. Meno di 70 milioni complessivi di budget, per un totale worldwide di quasi 900 milioni di dollari. La suora demoniaca inventata da James Wan riuscirà a prolungare la fama della saga?

