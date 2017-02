The Nun, lo spin-off di The Conjuring uscirà il 13 luglio 2018

Di Federico Boni venerdì 17 febbraio 2017

Uscita estiva per la suora horror de l'Evocazione 2: The Nun.

The Nun, lo spin-off di The Conjuring ha trovato un regista Sarà Corin Hardy a girare The Nun, 2° spin-off horror de l'Evocazione. Ha finalmente trovato una data d'uscita The Nun, secondo spin-off legato a l'Evocazione. La New Line Cinema ha annunciato l'uscita in sala per il 13 luglio del 2018, data che vedrà l'horror sfidare Hotel Transylvania 3 e Amusement Park.

Corin Hardy, che in precedenza ha diretto il corto animato Butterfly, diversi video musicali e l'horror The Hallow, si occuperà della regia. Scritto da Gary Dauberman e James Wan, e prodotto da Wan insieme a Peter Safran, The Nun sarà come detto il secondo spin-off di The Conjuring dopo Annabelle, che tornerà in sala l'11 agosto prossimo con il 2° capitolo.

Un franchise spaventosamente ricco per la Warner, partito con i 318 milioni di dollari incassati dal primo l'Evocazione, i 320 dal secondo e i 257 targati Annabelle. Meno di 70 milioni complessivi di budget, per un totale worldwide di quasi 900 milioni di dollari. La suora demoniaca inventata da James Wan riuscirà a prolungare la fama della saga?

Fonte: Comingsoon.net