Stasera in tv: "Si accettano miracoli" su Rai 1

Di Pietro Ferraro sabato 18 febbraio 2017

Rai 1 stasera propone "Si accettano miracoli", commedia del 2015 diretta da Alessandro Siani e interpretata da Alessandro Siani, Fabio De Luigi e Serena Autieri.





Cast e personaggi

Alessandro Siani: Fulvio Canfora

Fabio De Luigi: Don Germano Canfora

Serena Autieri: Adele Canfora

Ana Caterina Morariu: Chiara

Giovanni Esposito: Vittorio

Giacomo Rizzo: Carmine

Salvatore Misticone: Candidato al miracolo

Gennaro Di Biase: Candidato al miracolo

Loredana Simioli: Candidata al miracolo

Lello Musella: 1° Chierichetto Ultrà

Pasquale Palma: 2° Chierichetto Ultrà

Paolo Triestino: Esaminatore commissione vaticana

Massimiliano Gallo: Galliano

Francesco Procopio: Umberto

Ciro Giustiniani: Un pellegrino

Francesco Bocchetti: Francesco detto "Mariolino"

Andrea Canfora: Andrea

Gennaro Guazzo: Sandrino

Enzo Casertano: Staiano

Stefano Fregni: Straniero tatuato

Miloud Mourad Benamara: Karim

Antonio Sepe: Antonio

Michael Uwaifo Olabiyi: Michael

Angelo Minichino: Giacomo

Laura Iannone: Giulia

Mimmo Manfredi: Il vigile urbano

Benedetto Casillo: Il barbiere

Luigi Esposito: Il farmacista

Franco Pinelli: Il barista

Camillo Milli: Il cardinale

Paolo Paoloni: Monsignor Callisto

Tommaso Bianco: Il giocatore di biliardo nel bar

Mario Zucca: Il direttore della TDM

Maria Del Monte: la signora Ottavia

Valentina Stella: La cantante alla festa





La trama

C’era una volta Fulvio (Alessandro Siani), tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano (Fabio De Luigi), parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c’è bisogno di un vero e proprio “miracolo”. E quindi, all’insaputa di tutti, se ne inventa uno. Questa idea all’inizio sembra funzionare a meraviglia e quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare...





Note di regia

Questo secondo film è stato per me l'occasione per mettere a fuoco ancora meglio

quello che mi piace. Con “Il principe abusivo" ho scelto di raccontare una favola

comica e in quello scenario mi sono trovato bene. Per questo ho deciso di

consolidarmi nel genere. Diciamo che potrei definire questo film un "fantasy-

comedy", che mette insieme gli elementi fantastici tipici delle fiabe, con gli

ingredienti classici della comicità: gag, battute e situazioni comiche. L'idea di

ambientare un lungometraggio in un piccolo paese di provincia ha cominciato ad

attrarmi fin da quando ho girato "Benvenuti al sud". È stato in quell'occasione che ho iniziato a riflettere sulle enormi potenzialità cinematografiche dei piccoli centri. Ho detto prima che amo raccontare delle favole, e la stessa ha bisogno di un luogo un po' magico e fuori dal tempo che forse è difficile riprodurre all'interno delle frenetiche città in cui viviamo oggi. In un paesino sento di avere più spazio per i sentimenti e contemporaneamente una maggiore libertà espressiva: certi personaggi un po' sopra le righe che in un contesto urbano risulterebbero fin troppo farseschi, sono invece perfettamente credibili collocati all'interno di una piccola realtà di provincia e questo, da un punto di vista comico, è una grande opportunità. Ho scelto un tema legato al miracolo perché credo che racconti bene i tempi in cui viviamo: se oggi la gente continua ad andare avanti, nonostante la crisi, le difficoltà, i mutui, le bollette, questo è senza dubbio, già un fatto miracoloso! Mi è piaciuto molto inserirmi del tutto in una realtà piena di gente, mi nutro del loro contatto ogni giorno. Senza vivere immersi nella quotidianità è impossibile pensare di fare commedia. Un certo tipo di lavoro comico è alla ricerca dei tic. In quel caso puoi anche limitarti a osservare la realtà. Entri in un bar, ti metti in un angolo e da lì inizi a guardare la gente. Vedi cosa fa, come si muove, di che parla, come ne parla. Questo può essere un buon esercizio per creare delle macchiette. Personaggi comici a una dimensione, tormentoni da cabaret. Credo però che una buona commedia abbia bisogno di qualcosa di più profondo. Nelle storie che racconto cerco di tenere sempre ben presenti i sentimenti. La ricerca dell'aspetto umano dei personaggi. E per maneggiare questo materiale non puoi limitarti a osservare le persone seduto in un angolo. Devi entrarci in contatto, parlarci, capire cosa c'è al di là dei gesti e dei tic. In questo senso la mia città, e il calore del suo popolo, sono la mia linfa vitale. [Alessandro Siani]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Umberto Scipione compositore, pianista e direttore d’orchestra di Gaeta. i crediti di Scipione includono colonne sonore per Benvenuti al Sud (2011), Benvenuti al Nord (2012), Il Principe Abusivo (film di Alessandro Siani del 2013), Un Boss In Salotto (2014) e Sotto Una Buona Stella (film di Carlo Verdone del 2014).

La colonna sonora di Si accettano miracoli include il brano "Tu stella Mia" di Sal Da Vinci.



TRACK LISTINGS

Il primo bacio 2:03

Si accettano miracoli 2:37

La rumba dei miracoli 2:23

Il sogno di Chiara 1:27

Fuochi d’artificio 1:50

La voglia di sognare 3:17

Il paese dei ricordi 2:01

I cartoni dell’anima 0:36

Rendez-vous 3:40

Il miracolo di San Tommaso 2:44

Il tema di Vittorio 1:09

La statua di San Tommaso 1:29

Surprise 1:11

La marcia dei fedeli 1:04

Il finto miracolo 1:32

Preghiera a San Tommaso 1:27

Miracoli rock 0:59

La preghiera di Chiara 0:48

Biglietti per la Messa 0:33

Rendez-vous (Fisarmonica Version) 1:54

I miracolati 0:55

Apple City 1:02

La paura del cerbiatto 1:11

Rendez-vous (Piano Version) 1:55

Comme facette mammeta 1:48

La rumba degli scugnizzi (feat. Valentina Stella) 1:18