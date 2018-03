La Truffa dei Logan: trailer italiano della comedy con rapina di Steven Soderbergh

La truffa dei Logan: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Steven Soderbergh nei cinema italiani a maggio 2018.

Lucky Red ha reso disponibile un trailer italiano de La truffa di Logan (Logan Lucky), il nuovo film del regista Premio Oscar Steven Soderbergh in arrivo nei cinema italiani a maggio.

La truffa dei Logan di Steven Soderbergh: Recensione in Anteprima Dopo 4 anni d'assenza Steven Soderbergh torna in sala con il travoglente Logan Lucky, presentato alla 12esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Dal regista di Ocean’s 11, 12 e 13 arriva una nuova esaltante truffa da parte di una delle bande più improbabili e sgangherate di sempre.





Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l’ambizioso piano ricorrono all’aiuto dell’esperto in esplosioni Joe Bang (Daniel Craig). Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra.

Steven Soderbergh paragona La truffa dei Logan ai film "Ocean's", ma con una prospettiva ribaltata.

È una specie di cugino dei film Ocean’s, ma è anche una loro inversione perché i personaggi non posseggono denaro né tecnologia. Vivono in circostanze economiche molto difficili, un paio di sacchi della spazzatura pieni di soldi possono cambiar loro la vita. Mi piace anche il fatto che alI’inizio del film, i personaggi non siano dei criminali. Diversamente dalla squadra di Ocean, Jimmy Logan e i suoi devono imparare il mestiere, mi piaceva quest’aspetto della sceneggiatura. La storia era abbastanza vicina al genere di film che mi mettono a mio agio, ma abbastanza diverso da entusiasmarmi.

Daniel Craig nel film si cimenta in un inusuale ruolo comico nei panni del bizzarro esperto di esplosivi Joe Bang.

Ho interpretato ruoli strani in precedenza ma non a lungo. Con Joe Bang, sono stato letteralmente fagocitato dal ruolo, anche se non era un impegno enorme poiché questa è la storia di Channing e Adam. Dovevo solo andare sul set, dare tutto me stesso e divertirmi con il mio personaggio. Non appena mi è stata offerta la parte, ho iniziato a lavorare su quell’accento per capire chi era questa persona e che tipo di personaggio volevo che fosse Joe Bang era molto ben descritto sulla pagina, così non ho dovuto aggiungere molto. Dovevo solo trovare la sua voce. Una volta trovato l’accento, è apparso Joe Bang.





Logan Lucky: nuovo trailer della comedy con rapina di Steven Soderbergh

Studiocanal ha reso disponibile un nuovo trailer per il Regno Unito di Logan Lucky. Il nuovo film di Steven Soderbergh (il sua primo lungometraggio dal 2013) è stato scritto da Rebecca Blunt e vede protagonisti Channing Tatum e Adam Driver come due fratelli che hanno deciso di invertire una maledizione familiare e portare a compimento una elaborata rapina durante la corsa automobilistica Coca-Cola 600 del Charlotte Motor Speedway.

Il cast del film include anche Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, Brian Gleeson, Jack Quaid e Hilary Swank.

Logan Lucky debutta negli States il 18 agosto 2017.





Logan Lucky: trailer e poster della comedy con rapina di Steven Soderbergh

Disponibili un primo trailer e una locandina di Logan Lucky, la nuova comedy con rapina di Steven Soderbergh (Ocean's Eleven) che uscirà nei cinema americani il 18 agosto.

Cercando di invertire una maledizione che sembra affliggere la loro famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) decidono di eseguire una elaborata rapina durante la leggendaria corsa "Coca-Cola 600" che si tiene sul circuito Charlotte Motor Speedway.

Il film è stato girato presso i circuiti Charlotte Motor Speedway e Atlanta Motor Speedway durante la NASCAR "Coca-Cola 600" e la "Bank of America 500". Sei star NASCAR appaiono in ruoli cameo nel film, non in veste di piloti.

Il cast del film include anche Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, David Denman, Macon Blair, Jack Quaid e Brian Gleeson. La sceneggiatura originale è di Rebecca Blunt e tra i produttori figurano l'attore Channing Tatum e Zane Stoddard di NASCAR.





Logan Lucky: prima immagine ufficiale del film di Steven Soderbergh

Disponibile online una prima immagine ufficiale della comedy con rapina Logan Lucky del regista Steven Soderbergh che uscirà nei cinema americani il 18 agosto 2017.

Il film segna il ritorno di Soderbergh sul grande schermo, il regista si era preso una pausa di quattro anni dal cinema dopo aver diretto Magic Mike, il biopic Dietro i candelabri e il thriller Effetti Collaterali per dedicarsi al piccolo schermo dirigendo tutti gli episodi delle due stagioni della notevole serie tv The Knick. Soderbergh in questo lasso di tempo è stato anche produttore esecutivo di The Girlfriend Experience e girato un enigmatico progetto ibrido tv / film per la HBO dal titolo Mosaic che deve ancora essere svelato.

Logan Lucky vede Channing Tatum e Adam driver nei panni rispettivamente dei fratelli Jimmy e Clyde Logan che progettano una elaborata rapina da mettere in atto nel corso di una popolare gara NASCAR. Rebecca Blunt ha scritto la sceneggiatura originale con Soderbergh che ha curato anche la fotografia del film.

Il cast a dir poco stellare è completato da Daniel Craig, Riley Keough, Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Dwight Yoakam, Katherine Waterston, Sebastian Stan, David Denman, Macon Blair, Jack Quaid e Brian Gleeson.





