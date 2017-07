Logan Lucky: nuovo trailer della comedy con rapina di Steven Soderbergh

Di Pietro Ferraro lunedì 3 luglio 2017

Logan Lucky: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Steven Soderbergh nei cinema americani dal 18 agosto 2017.

Studiocanal ha reso disponibile un nuovo trailer per il Regno Unito di Logan Lucky. Il nuovo film di Steven Soderbergh (il sua primo lungometraggio dal 2013) è stato scritto da Rebecca Blunt e vede protagonisti Channing Tatum e Adam Driver come due fratelli che hanno deciso di invertire una maledizione familiare e portare a compimento una elaborata rapina durante la corsa automobilistica Coca-Cola 600 del Charlotte Motor Speedway.

Il film include anche Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, Brian Gleeson, Jack Quaid e Hilary Swank. Logan Lucky debutta negli States il 18 agosto.





Logan Lucky: trailer e poster della comedy con rapina di Steven Soderbergh

Disponibili un primo trailer e una locandina di Logan Lucky, la nuova comedy con rapina di Steven Soderbergh (Ocean's Eleven) che uscirà nei cinema americani il 18 agosto.

Cercando di invertire una maledizione che sembra affliggere la loro famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) decidono di eseguire una elaborata rapina durante la leggendaria corsa "Coca-Cola 600" che si tiene sul circuito Charlotte Motor Speedway.

Il film è stato girato presso i circuiti Charlotte Motor Speedway e Atlanta Motor Speedway durante la NASCAR "Coca-Cola 600" e la "Bank of America 500". Sei star NASCAR appaiono in ruoli cameo nel film, non in veste di piloti.

Il cast del film include anche Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Sebastian Stan, David Denman, Macon Blair, Jack Quaid e Brian Gleeson. La sceneggiatura originale è di Rebecca Blunt e tra i produttori figurano l'attore Channing Tatum e Zane Stoddard di NASCAR.





Logan Lucky: prima immagine ufficiale del film di Steven Soderbergh

Disponibile online una prima immagine ufficiale della comedy con rapina Logan Lucky del regista Steven Soderbergh che uscirà nei cinema americani il 18 agosto 2017.

Il film segna il ritorno di Soderbergh sul grande schermo, il regista si era preso una pausa di quattro anni dal cinema dopo aver diretto Magic Mike, il biopic Dietro i candelabri e il thriller Effetti Collaterali per dedicarsi al piccolo schermo dirigendo tutti gli episodi delle due stagioni della notevole serie tv The Knick. Soderbergh in questo lasso di tempo è stato anche produttore esecutivo di The Girlfriend Experience e girato un enigmatico progetto ibrido tv / film per la HBO dal titolo Mosaic che deve ancora essere svelato.

Logan Lucky vede Channing Tatum e Adam driver nei panni rispettivamente dei fratelli Jimmy e Clyde Logan che progettano una elaborata rapina da mettere in atto nel corso di una popolare gara NASCAR. Rebecca Blunt ha scritto la sceneggiatura originale con Soderbergh che ha curato anche la fotografia del film.

Il cast a dir poco stellare è completato da Daniel Craig, Riley Keough, Hilary Swank, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Dwight Yoakam, Katherine Waterston, Sebastian Stan, David Denman, Macon Blair, Jack Quaid e Brian Gleeson.





Fonte: Collider