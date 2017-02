Il Re Leone in live-action, Donald Glover sarà Simba e James Earl Jones nuovamente Mufasa

Di Federico Boni sabato 18 febbraio 2017

23 anni dopo la prima volta James Earl Jones sarà nuovamente Mufasa nel live-action de Il Re Leone.

Il Re Leone, Jon Favreau alla guida del live-action Disney Dopo il boom de Il Libro della Giungla, Jon Favreau dirigerà anche il live-action Disney de Il Re Leone, con le canzoni originali del capolavoro animato. Praticamente certo di vincere un più che meritato Oscar per gli strabilianti effetti speciali de Il libro della Giungla, Jon Favreau è da mesi al lavoro sul live-action de Il Re Leone, nuovo azzardo Disney. Ebbene proprio il regista di Iron Man ha annunciato su Twitter i primi due nomi del cast, ovvero il lanciatissimo Donald Glover e James Earl Jones.

Se il primo presterà la propria voce al protagonista Simba, il secondo sarà nuovamente Musafa, 23 anni dopo la prima indimenticata volta animata. Jeff Nathanson è al lavoro sulla sceneggiatura, per un titolo che in casa Disney vorrebbero presto far diventare realtà. In sala nel 2019, a 25 anni dall'uscita in sala del cartoon? Jonathan Taylor Thomas, nel lungometraggio del 1994, doppiò Simba da giovane, mentre Matthew Broderick prestò la propria voce per la versione adulta.

968,483,777 i dollari incassati in tutto il mondo da Il Re Leone, candidato a 4 premi Oscar e vincitore di due statuette.

I just can’t wait to be king. #Simba pic.twitter.com/wUYKixMBJI — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18 febbraio 2017

Looking forward to working with this legend. #Mufasa pic.twitter.com/1LszbWrcYT — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18 febbraio 2017

