Shazam, David F. Sandberg per il cinecomic DC

Di Federico Boni sabato 18 febbraio 2017

Un regista horror per la prima volta cinematografica di Shazam.

Dwayne Johnson girerà un film DC Comics - sarà Shazam? Dwayne Johnson sarà Shazam al cinema? L'attore ha infatti rotto gli indugi, annunciando che indosserà i panni di un supereroe DC Comics La Warner Bros. avrebbe trovato un regista per Shazam, cinecomic DC. Stiamo parlando di David F. Sandberg, 36enne svedese pochi mesi fa debuttante al cinema con Lights Out, horror campione al box office con 148,868,835 dollari incassati in tutto il mondo dopo esserne costati meno di 5. Parola di The Wrap. Sandberg, tra le altre cose, sarà a breve nuovamente in sala con un altro horror, ovvero Annabelle 2.

Il Mago Shazam, ad oggi ancora 'vergine' dal punto di vista cinematografico, è un personaggio dei fumetti creato da Bill Parker e C.C. Beck per la Fawcett Comics. Un anziano mago che dona al giovane Billy Batson il potere di trasformarsi nel supereroe Shazam, acronimo di dieci tra eroi greco-romani e profeti giudeo-cristiani cne gli conferiscono determinati poteri. Ovvero la saggezza di Salomone; la forza di Ercole; l'invulnerabilità di Ade; il potere di Zeus; il coraggio di Achille; la velocità di Mercurio; la resistenza di Atlante; e il volo di Eolo.

Protagonista annunciato Dwayne Johnson, per un film che avrò luogo nello stesso universo cinematografico di Man of Steel, Batman contro Superman: Justice League e Suicide Squad. Darren Lemke è al lavoro sullo script, per una pellicola annunciata in sala per il 5 aprile del 2019, ovvero un mese prima dello sbarco cinematografico di Avengers: Infinity War parte II.

Fonte: Comingsoon.net