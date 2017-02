Berlino 2017: i pronostici in vista della premiazione

Di Antonio Maria Abate sabato 18 febbraio 2017

Stasera si terrà la premiazione della Berlinale 2017. In attesa, ecco le nostre speranze e le nostre previsioni

Ci siamo, dieci giorni e una quarantina di film dopo siamo giunti alla conclusione di quest'altra Berlinale, la terza per Cineblog. Tutti i film in Concorso sono passati sotto il nostro vaglio e, come sempre, c'è qualcuno che forse avremmo bisogno di rivedere, con più calma magari, fuori dalla congestione di un Festival. Ma questo è il gioco.

In serata perciò sapremo cosa ne è stato rispetto a quanto visto, quali i film che hanno convinto la Giuria, presieduta, lo ricordiamo, da Paul Verhoeven e composta da Dora Bouchoucha Fourati, Olafur Eliasson, Maggie Gyllenhaal, Julia Jentsch, Diego Luna e Wang Quan'an. Come sempre però ci piace dire la nostra, scommettere e sperare sul Palmares che metterà ufficialmente la parola fine a questa edizione della Berlinale.

Come sempre, prima quello che credo accadrà, poi quello che vorrei accadesse. In aggiunta integro anche la mia graduatoria inerente ai 18 film in Concorso, in attesa dell'immancabile articolo di chiusura in cui troverete un bilancio più o meno ragionato.

Classifica dei film in Concorso

1. Ana, Mon Amour

2. The Other Side of Hope

3. Mr. Long

4. Hao ji le (Have a Nice Day)

5. Una mujer fantástica

6. Colo

7. The Party

8. On the Beach at Night Alone

9. On Body and Soul

10. Felicité

11. Joaquim

12. Return to Montauk

13. The Dinner

14. Beuys

15. Helle Nächte

16. Pokot

17. Wild Mouse

18. Django

Chi credo vincerà

Orso d’Oro al Miglior Film: Félicité

Orso d’Argento per Gran Premio della Giuria: Pokot

Premio Alfred Bauer per il film che apre nuove prospettive: Hao ji le (Have a Nice Day)

Miglior Regista: Aki Kaurismaki per The Other Side of Hope

Miglior Attore: Papi Mpaka Per Felicité

Miglior Attrice: Daniela Vega per Una mujer fantastica

Miglior Sceneggiatura: Ana, Mon Amour

Miglior Contributo Artistico: Colo

Chi vorrei vincesse

Orso d’Oro al Miglior Film: Ana, Mon Amour

Orso d’Argento per Gran Premio della Giuria: The Other Side of Hope

Premio Alfred Bauer per il film che apre nuove prospettive: Hao ji le (Have a Nice Day)

Miglior Regista: Teresa Villaverde per Colo

Miglior Attore: Chen Chang Per Mr. Long

Miglior Attrice: Daniela Vega per Una mujer fantastica

Miglior Sceneggiatura: Mr. Long

Miglior Contributo Artistico: Hao ji le (Have a Nice Day)