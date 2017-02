Oscar 2017 miglior attore protagonista: Manchester by the Sea, La battaglia di Hacksaw Ridge, La La Land, Captain Fantastic, Barriere

Il prossimo 26 febbraio saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2017. Scopri e vota con Blogo tutti i candidati alla categoria Miglior attore protagonista.

Prosegue la nostra carrellata sui candidati ai prossimi Oscar 2017 categoria per categoria, in un countdown che ci accompagnerà fino alla cerimonia di premiazione fissata per domenica 26 febbraio.

Archiviate le categorie Migliore scenografia, costumi, trucco, fotografia, sonoro, montaggio sonoro, colonna sonora, canzone originale, effetti speciali, sceneggiatura non originale, sceneggiatura originale, montaggio, corto d'animazione, documentario, film d'animazione, regia, film straniero, corto live-action, corto documentario, attrice non protagonista, attore non protagonista e attrice protagonista, oggi ci occupiamo della Miglior attore protagonista.

Gli attori candidati come "protagonista" in questa edizione sono: Casey Affleck per Manchester by the Sea, Andrew Garfield per La battaglia di Hacksaw Ridge, Ryan Gosling per La La Land, Viggo Mortensen per Captain Fantastic e Denzel Washington per Barriere.

Casey Affleck per "Manchester by the Sea"

Sono 6 in totale le candidature ricevute da Manchester by the Sea diretto da Kenneth Lonergan, incluse miglior film e regia. Il film racconta racconta la storia dei Chandler, una famiglia di modesti lavoratori del Massachusetts, e in particolare di Lee Chadler (Casey Affleck), un idraulico di Boston che si vede costretto a tornare nella sua città natale dove scopre di essere stato nominato tutore del nipote sedicenne.

L'attore statunitense Casey Affleck, fratello del regista e attore Ben Affleck, è alla sua seconda nomination all'Oscar dopo quella ricevuta nel 2008 come Miglior attore non protagonista del western biografico L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Per il ruolo in Manchester by the Sea, Affleck si è già aggiudicato un Golden Globe come miglior attore in un film drammatico e il BAFTA al miglior attore protagonista.





Andrew Garfield per "La battaglia di Hacksaw Ridge"

Sono 6 in totale le candidature collezionate da La battaglia di Hacksaw Ridge, dramma a sfondo bellico diretto da Mel Gibson che racconta la storia vera di Desmond Doss, interpretato da Andrew Garfield, primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore.

L'attore statunitense Andrew Garfield è alla sua prima nomination all'Oscar. Garfield è noto per il ruolo di Peter Parker nel reboot The Amazing Spider-Man e il sequel The Amazing Spider-Man 2.





Ryan Gosling per "La La Land"

Sono 14 in totale le nomination collezionate dal musical La La Land di Damien Chazelle che racconta le vicissitudini artistiche e la storia d'amore tra il pianista jazz Sebastian (Ryan Gosling) e l'aspirante attrice Mia (Emma Stone) che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

L'attore canadese Ryan Gosling è alla sua seconda nomination all'Oscar dopo quella ricevuta nel 2007 come Miglior attore protagonista per il dramma Half Nelson. Gosling per il ruolo in La La Land si è già aggiudicato un Golden Globe per il Miglior attore in un film commedia o musicale.





Viggo Mortensen per "Captain Fantastic"

Unica candidatura per il dramma familiare Captain Fantastic diretto da Matt Ross e interpretato da Viggo Mortensen nei panni di un padre fuori dagli schemi che ha vissuto in isolamento con la sua famiglia per oltre un decennio, lontano dalla moderna e consumistica società.

L'attore statunitense Viggo Mortensen è alla sua seconda candidatura all'Oscar dopo quella ricevuta nel 2008 come Miglio attore protagonista per il dramma crime La promessa dell'assassino di David Cronenberg.





Denzel Washington per "Barriere"

Sono 4 in totale candidature collezionate dal dramma Barriere diretto e interpretato da Denzel Washington. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'opera teatrale "Fences" del 1983 scritta da August Wilson.

L'attore staunitense Denzel Washington per il dramma Barriere ha ricevuto due nomination all'Oscar, per il miglior attore protagonista e in veste di produttore per la categoria Miglior film.

Washington è il veterano della categoria con un totale di 7 nomination all'Oscar e due statuette vinte nel 1990 per il dramma storico Glory - Uomini di gloria (Miglior attore non protagonista) e nel 2002 per Training Day (Miglior attore protagonista). Le altre candidature Washington le ha ricevute nel 1988 per il dramma biografico Grido di libertà (miglior attor non protagonista), nel 1993 per il dramma biografico Malcolm X (miglior attore protagonista), nel 200o per il dramma biografico Hurricane - Il grido dell'innocenza (miglior attore protagonista) e nel 2013 per il dramma Flight (miglior attore protagonista).