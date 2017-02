Oscar 2017 miglior film: Arrival, Barriere, La battaglia di Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Il diritto di contare, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight

Di Pietro Ferraro martedì 21 febbraio 2017

Il prossimo 26 febbraio saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2017. Scopri e vota con Blogo tutti i candidati alla categoria Miglior film.

Prosegue la nostra carrellata sui candidati ai prossimi Oscar 2017 categoria per categoria, in un countdown che ci accompagnerà fino alla cerimonia di premiazione fissata per domenica 26 febbraio.

Archiviate le categorie Migliore scenografia, costumi, trucco, fotografia, sonoro, montaggio sonoro, colonna sonora, canzone originale, effetti speciali, sceneggiatura non originale, sceneggiatura originale, montaggio, corto d'animazione, documentario, film d'animazione, regia, film straniero, corto live-action, corto documentario, attrice non protagonista, attore non protagonista, attrice protagonista e attore protagonista, oggi concludiamo con la categoria Miglior film.

Sono 9 i film candidati in questa edizione: Arrival di Denise Villeneuve, Barriere di Denzel Washington, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, Hell or High Water di David Mackenzie, Il diritto di contare di Theodore Melfi, La La Land di Damien Chazelle, Lion - La strada verso casa di Garth Davis, Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan e Moonlight di Barry Jenkins.

"Arrival" prodotto da Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder e David Linde

Sono 8 in totale le nomination ricevute dal dramma fantascientifico Arrival di Denis Villeneuve vede protagonista Amy Adams nei panni di una linguista chiamata a decifrare la lingua di una specie aliena giunta sulla Terra per un primo contatto, così da comprenderne le reali intenzioni.

"Barriere" prodotto da Scott Rudin, Denzel Washington e Todd Black

Sono 4 in totale candidature collezionate dal dramma Barriere diretto e interpretato da Denzel Washington. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'opera teatrale "Fences" del 1983 scritta da August Wilson.

"La battaglia di Hacksaw Ridge" prodotto da Bill Mechanic e David Permut

Sono 6 in totale le candidature collezionate da La battaglia di Hacksaw Ridge, dramma a sfondo bellico diretto da Mel Gibson che racconta la storia vera di Desmond Doss, interpretato da Andrew Garfield, primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore.

"Hell or High Water" prodotto da Carla Hacken e Julie Yorn

Sono 4 le candidature collezionate dal dramma Hell or High Water di David Mackenzie incluso miglior film. La trama racconta di due fratelli (Chris Pine e Ben Foster) che pianificano e compiono una serie di rapine a piccole banche di provincia per salvare la fattoria di famiglia pignorata., sulle loro tracce un caparbio Texas Ranger pronto al pensionamento (Jeff Bridges).

"Il diritto di contare" prodotto da Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams e Theodore Melfi

Sono 3 in totale le candidature per il dramma biografico Il diritto di contare diretto da Theodore Melfi. Il film racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

"La La Land" prodotto da Fred Berger, Jordan Horowitz e Marc Platt

Sono 14 in totale le nomination collezionate dal musical La La Land di Damien Chazelle che racconta le vicissitudini artistiche e la storia d'amore tra il pianista jazz Sebastian (Ryan Gosling) e l'aspirante attrice Mia (Emma Stone) che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

"Lion - La strada verso casa" prodotto da Emile Sherman, Iain Canning e Angie Fielder

Sono 6 in totale le candidature collezionate dal dramma Lion - La strada verso casa diretto da Garth Davis. Il film racconta la storia vera di Saroo Brierley, interpretato da Dev Patel, che si perde da bambino a Calcutta, viene ritrovato e adottato da una coppia australiana e una volta adulto decide, utilizzando Google Earth, di ritrovare la sua famiglia di origine di cui non ha memoria.

"Manchester by the Sea" prodotto da Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck e Kevin J. Walsh

Sono 6 in totale le candidature ricevute da Manchester by the Sea diretto da Kenneth Lonergan, incluse miglior film e regia. Il film racconta racconta la storia dei Chandler, una famiglia di modesti lavoratori del Massachusetts, e in particolare di Lee Chadler (Casey Affleck), un idraulico di Boston che si vede costretto a tornare nella sua città natale dove scopre di essere stato nominato tutore del nipote sedicenne.

"Moonlight" prodotto da Adele Romanski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner

Sono 8 in totale le candidature collezionate dal dramma Moonlight di Barry Jenkins. Il film racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, interpretato da Trevante Rhodes, un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo.