The Devil's Candy: nuove clip in italiano del film horror di Sean Byrne

Midnight Factory ha reso disponibili due nuove clip con scene in italiano di Devil's Candy, l'horror di Sean Byrne nei cinema italiani dal prossimo 7 settembre.

Un artista e la sua famiglia si trasferiscono nella casa dei loro sogni. Ma lentamente forze sataniche iniziano ad invadere il lavoro del pittore, minacciando anche sua moglie e sua figlia.

Pur presentando delle similarità con il protagonista di Shining, Jack Torrance, Jesse risolve il suo conflitto interiore scegliendo la famiglia invece di cedere alle lusinghe dell’oscurità. Il film affronta il tema del sacrificio in senso figurato (famiglia sacrificata alla carriera) e letterale (bambini sacrificati a Satana). Prendendo spunto dalla tematica del sacrificio affrontata dai classici come Rosemary’s Baby o Il Presagio, ho voluto donare a The Devil’s Candy una modesta eleganza, prediligendo inquadrature classiche e precise al posto della semplice camera a mano. Sean Byrne - Regista





Midnight Factory ha reso disponibili uno spot tv e una prima clip in italiano dell'horror The Devil's Candy di Sean Byrne in arrivo nei cinema italiani dal 7 settembre.

La musica metal, dipingere e la famiglia sono le passioni di Jesse, un pittore artisticamente in difficoltà, ma che vive felicemente con la moglie Astrid e la loro figlia Zooey. Le cose sembrano procedere alla grande quando Jesse e Astrid sono in grado di acquistare la loro casa dei sogni, una proprietà enorme nel Texas rurale dal prezzo accessibile a causa del misterioso passato della casa, e con un fienile abbastanza grande per allestire un vero e proprio studio d'arte. Dopo che la famiglia trasloca il lavoro di Jesse prende una svolta oscura e le cose diventano ancor più minacciose quando Ray, il figlio mentalmente instabile dei defunti ex proprietari, appare alla porta una notte, stringendo in mano una chitarra elettrica rossa e chiedendo di "tornare a casa". Presto diventa chiaro che Ray e Jesse sono entrambi influenzati dalle stesse forze sataniche e che la famiglia di Jesse non sarà al sicuro finché non troveranno un modo per calmare il diavolo stesso.

Il film è interpretato da Ethan Embry (The Guest), Shiri Appleby (Il tredicesimo piano), Pruitt Taylor Vince (The Walking Dead) e Kiara Glasco (la serie tv Bitten).

Il regista Sean Byrne è al suo secondo lungometraggio per il grande schermo dopo il debutto The Loved Ones, un thriller-horror che raccontava l'efferata vendetta di una studentessa su un compagno di scuola reo di non volerla accompagnare al ballo della scuola.





Midnight Factory il 7 settembre porterà nei cinema italiani The Devil's Candy, il film horror di Sean Byrne.

Il film riprende il mito dell’incrocio secondo cui il musicista Robert Johnson vende consapevolmente la propria anima al diavolo per diventare il miglior chitarrista blues mai esistito. L’evoluzione di Jesse non avviene in modo del tutto intenzionale, tuttavia l’artista insiste per comprare una casa che si rivela essere infestata. In seguito al trasferimento, si lascia consapevolmente attrarre dal fascino del male per il bene della sua carriera di pittore, esponendo così la sua famiglia alla stessa fonte oscura che lo sta alimentando. Sean Byrne - regista

Jesse, un pittore tormentato da conflitti interiori, la giovane moglie Astrid e la glia Zooey comprano la casa dei loro sogni, il cui prezzo è sceso a seguito dell’oscuro passato che avvolge la proprietà. La loro vita inizia a complicarsi quando i quadri di Jesse assumono un aspetto demoniaco e lui comincia a sussurrare con la voce del diavolo. Nel frattempo Ray, il figlio disturbato dei vecchi proprietari, sviluppa un’ossessione per Zooey, dopo essere comparso sulla soglia di casa chiedendo di ritornarvi. Appare subito evidente che Ray e Jesse sono entrambi posseduti dalle medesime forze oscure e che la famiglia di Jesse non è al sicuro né da Ray né dal diavolo stesso.





Disponibili trailer e poster di The Devil's Candy, l'horror sovrannaturale di Sean Byrne (The Loved Ones).





Quella in cui si trasferisce Jesse con la moglie e la figlia Zooey è la casa dei sogni. Poco importa se il prezzo è stato abbassato per l’aura misteriosa che la circonda; meglio ancora, anzi, visto che Jesse, come artista, non se la passa molto bene. Strane forme iniziano però a dominare i suoi quadri, forme che evocano il mondo del satanismo. E poi c’è Ray, lo squilibrato figlio degli ex proprietari, che inizia a importunare Zooey chiedendole di aiutarlo a tornare a casa: una conferma che quella di Jesse non è la casa dei sogni, ma degli incubi.

