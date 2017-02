The Devil's Candy: trailer e poster del film horror di Sean Byrne

Di Pietro Ferraro sabato 18 febbraio 2017

The Devil's Candy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Sean Byrne.

Disponibili trailer e poster di The Devil's Candy, l'horror sovrannaturale di Sean Byrne (The Loved Ones).





Quella in cui si trasferisce Jesse con la moglie e la figlia Zooey è la casa dei sogni. Poco importa se il prezzo è stato abbassato per l’aura misteriosa che la circonda; meglio ancora, anzi, visto che Jesse, come artista, non se la passa molto bene. Strane forme iniziano però a dominare i suoi quadri, forme che evocano il mondo del satanismo. E poi c’è Ray, lo squilibrato figlio degli ex proprietari, che inizia a importunare Zooey chiedendole di aiutarlo a tornare a casa: una conferma che quella di Jesse non è la casa dei sogni, ma degli incubi.

Il film è interpretato da Ethan Embry (The Guest), Shiri Appleby (Il tredicesimo piano), Pruitt Taylor Vince (The Walking Dead) e Kiara Glasco (la serie tv Bitten).